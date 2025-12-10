Pantone anuncia el Color del Año 2026; una tonalidad que promete calma y equilibrio

El color del año 2026 es el blanco ; pero, no cualquier blanco. Pantone eligió una tonalidad capaz de recordarnos la importancia de mantener la calma y hacer una pausa en un mundo dominado por la tecnología y la inmediatez. Sigue leyendo, porque en adn Noticias te tenemos todos los detalles del color que estará marcado tendencia el próximo año.

¿Cuál es el color del año 2026?

Como cada año, los expertos de Pantone Color Institute eligen el color del año , basados en un análisis exhaustivo de las tendencias globales en la cultura, el arte, los viajes y, por supuesto, la moda. Este color sirve de punto de referencia e inspiración para diseñadores, marcas y minoristas de todo el mundo.

De esta manera, el color elegido aparece en pasarelas, colecciones de ropa y accesorios, decoración del hogar y productos de belleza. En 2026, el color del año es:

PANTONE 11-4201 Cloud Dancer

El instituto define a este color como un “susurro de tranquilidad y paz en un mundo ruidoso”. No se trata de un blanco neutro común, es un blanco con su “equilibrio entre matices fríos y cálidos”.

¿Cuál es el significado del color blanco del año 2026?

De acuerdo con el instituto Pantone, el blanco Cloud Dancer, que será el color del año 2026, es un tono que simboliza nuevos comienzos. Según Pantone , se trata de un tono ondulante, suave y expansivo que busca reconectar a las personas con la calma y la capacidad de enfocarse.

Por su parte, Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute, agregó: El color del año 2026 “abre espacio para que la creatividad tome forma y surjan ideas audaces”.

Pantone colaboración con Play-Doh.|Pantone

Para la presentación de la tonalidad blanco Cloud Dancer, como el color del año 2026, marcas como Joybird, Mandarin Oriental, Play-Doh, Motorola, Post-it, entre otras, colaboraron creando productos que brillaron con este nuevo tono que nos recuerda la importancia de hacer una pausa para mantener el equilibrio.

