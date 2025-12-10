Liverpool remata el celular Honor X8C: pantalla AMOLED, 512 GB y cámara de 108 MP
El Honor X8C se ha posicionado como una alternativa competitiva dentro de la gama media, además la promoción cuenta con audífonos incluidos.
Liverpool lanzó una nueva oferta en smartphones Android y esta vez el protagonista es el Honor X8C, un dispositivo que destaca por su pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas, almacenamiento de 512 GB y una cámara principal de 108 megapíxeles.
Este descuento representa una oportunidad atractiva para quienes buscan un teléfono con características avanzadas y excelente rendimiento multimedia a un precio competitivo; checa los detalles.
Precio del celular Honor X8C: ¿cuánto tiene de descuento en Liverpool?
El equipo, que habitualmente tiene un costo de $7,999 pesos, ahora está disponible a un precio reducido de $6,499 pesos. Además, los compradores pueden aprovechar un plan de hasta 13 meses sin intereses, con pagos mensuales desde $499.92 pesos.
Lo mejor de la promoción es que el dispotitivo viene con audífonos incluidos.
Características del Honor X8C
- Conectividad Bluetooth/NFC/Wi-Fi
- Resistencia al agua Sí
- NFC (Near Field Communication) Sí
- Número de altavoces incorporados 2
- Compañía celular Desbloqueado
- Sistema operativo Android 15
- Píxeles cámara frontal 50 megapíxeles
- Píxeles cámara trasera 108+5 megapíxeles
En este enlace lo puedes adquirir.
