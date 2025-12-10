Liverpool remata el celular Honor X8C: pantalla AMOLED, 512 GB y cámara de 108 MP

Liverpool lanzó una nueva oferta en smartphones Android y esta vez el protagonista es el Honor X8C, un dispositivo que destaca por su pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas, almacenamiento de 512 GB y una cámara principal de 108 megapíxeles.

Este descuento representa una oportunidad atractiva para quienes buscan un teléfono con características avanzadas y excelente rendimiento multimedia a un precio competitivo; checa los detalles.

Precio del celular Honor X8C: ¿cuánto tiene de descuento en Liverpool?

El equipo, que habitualmente tiene un costo de $7,999 pesos, ahora está disponible a un precio reducido de $6,499 pesos. Además, los compradores pueden aprovechar un plan de hasta 13 meses sin intereses, con pagos mensuales desde $499.92 pesos.

Lo mejor de la promoción es que el dispotitivo viene con audífonos incluidos.

Características del Honor X8C

Conectividad Bluetooth/NFC/Wi-Fi

Resistencia al agua Sí

NFC (Near Field Communication) Sí

Número de altavoces incorporados 2

Compañía celular Desbloqueado

Sistema operativo Android 15

Píxeles cámara frontal 50 megapíxeles

Píxeles cámara trasera 108+5 megapíxeles

El Honor X8C se ha posicionado como una alternativa competitiva dentro de la gama media, ofreciendo un diseño estilizado, buena capacidad de almacenamiento y un desempeño fotográfico destacado.

En este enlace lo puedes adquirir.

