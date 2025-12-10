Elektra lanza el iPhone 14 Pro en menos de 14 mil pesos y con audífonos gratis

A semanas de Navidad, Elektra puso sobre la mesa una de las ofertas tecnológicas más llamativas de la temporada: un iPhone 14 Pro de 512 GB reacondicionado, en color morado y con audífonos incluidos, con un descuento de casi seis mil pesos.

Para quienes buscan un regalo impactante sin romper por completo su presupuesto, esta promoción se vuelve especialmente atractiva.

Uno de los precios más bajos para el iPhone 14 Pro

De acuerdo con Elektra, el equipo tiene un precio de contado de 13 mil 199 pesos , frente al costo original de 18 mil 999 pesos, lo que representa una baja notable para un dispositivo de gama alta con gran capacidad de almacenamiento.

El paquete incluye:



Phone 14 Pro de 512 GB (reacondicionado)

(reacondicionado) Audífonos compatibles

Garantía correspondiente a compras dentro de Elektra

Los productos reacondicionados de la tienda pasan por revisión y limpieza para garantizar su funcionamiento, por lo que se han convertido en una opción popular para quienes quieren un iPhone sin pagar el costo de un modelo completamente nuevo.

Crédito Elektra: pagos semanales desde $181

Para quienes prefieren financiar su compra, Elektra ofrece la posibilidad de adquirir el equipo mediante su esquema de crédito semanal. Según la tienda, el pago puede quedar desde 181 pesos por semana durante 154 semanas, aplicando un 20% de enganche y siempre sujeto a aprobación del préstamo.

Es importante considerar que el monto final dependerá de la evaluación crediticia de cada cliente, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente las condiciones antes de concretar la compra.

¿Conviene como regalo de Navidad?

Con el aumento en precios de los smartphones nuevos —especialmente en modelos con gran almacenamiento—, los productos reacondicionados se han vuelto una alternativa estratégica para compradores que buscan:



Ahorrar sin sacrificar potencia

Acceder a versiones premium , como la de 512 GB

, como la de 512 GB Obtener garantía y respaldo al comprar en una tienda formal

Facilidades de pago sin tarjeta de crédito

Además, el iPhone 14 Pro sigue siendo uno de los modelos más sólidos en cámara, desempeño y autonomía, por lo que continúa vigente para usuarios que crean contenido, trabajan desde su celular o simplemente buscan un equipo durable.

De cara a Navidad , esta oferta de Elektra podría ser una de las más competitivas para quienes quieren regalar un smartphone de alto nivel sin pagar de más.



