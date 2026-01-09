Cinco heridos tras fuerte explosión por acumulación de gas en departamentos de Coyoacán, CDMX

La mañana de este viernes se registró una fuerte explosión en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, por una presunta acumulación de gas. Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) atienden la emergencia.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 08:30 horas en un edificio ubicado en la calle Paseo de los Naranjos, entre Paseos de los Jardines y Paseos de los Cipreses.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Atendemos una explosión registrada en Paseo de los Naranjos, col. Paseos de Taxqueña, @Alcaldia_Coy. Evita la zona y permite el paso de vehículos oficiales.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 9, 2026

Heridos por explosión en Paseos de Taxqueña

Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina, detalló que el siniestro ocurrió en un departamento ubicado en el nivel 4, con un saldo de cinco personas lesionadas, dos de ellas ya han sido trasladadas a hospitales cercanos.

"Estamos empezando a hacer la revisión, porque hay una afectación grave a nivel estructural. Estamos haciendo una revisión completa, estamos evacuando a todas las personas del edificio y estamos haciendo una verificación más profunda", indicó.

Tras el reporte de una explosión en la Col. Paseos de Taxqueña, @Alcaldia_Coy, el @C5_CDMX realizó el videoreplay de las cámaras en la zona. Mediante este análisis, establecimos el cerco de monitoreo y coordinamos de inmediato con @SGIRPC_CDMX y @SSC_CDMX, que encabezan… pic.twitter.com/1V3Ujy4VaL — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) January 9, 2026

El jefe de los Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova agregó que se evacuaron a 2,500 personas de 280 departamentos para evitar riesgo por la onda expansiva de la explosión que dañó a 7 edificios.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.