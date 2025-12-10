Liberan juegos GRATIS de Nintendo Switch que te puedes quedar para siempre

¡Mucha atención amantes de los videojuegos! La compañía No Gravity Games anunció que a partir del próximo viernes 12 de diciembre estará regalando hasta 11 juegos para Nintendo Switch , esto bajo su famosa y aclamada campaña conocida como Switchmas Giveaway 2025.

Es importante mencionar que los regalos de estos videojuegos estarán vigentes por tiempo limitado y con fechas específicas, pues cada día se irán lanzando nuevos títulos de obsequios para que las y los gamers puedan contar con los suyos.

¿Cuándo se liberarán los juegos gratis de Nintendo Switch?

De acuerdo con el anuncio de No Gravity Games, serán un total de 11 videojuegos los que se podrán descargar completamente gratis en las consolas de Nintendo Switch por tiempo limitado en el marco de la Navidad de este 2025.

Los juegos estarán disponibles del 12 al 19 de diciembre, sin embargo, se irán publicando uno por día y en caso de no alcanzar a descargarlo, se perderá la oferta antes mencionada.

¿Cómo ganar los juegos gratis con No Gravity Games?

Para poder obtener estos títulos de videojuegos, las y los gamers interesados deberán contar con un juego de No Gravity Games ya descargado en su consola, pues este funge como uno de los requisitos esenciales para aprovechar la oferta.

El segundo requisito para poder obtener los juegos gratis para la consola de Nintendo Switch , es contar con una cuenta en eShop, la cual se puede abrir desde cualquier parte del mundo dentro del siguiente enlace .

Pondrán a precio de descuento juegos que no se alcancen a descargar

Como bien se mencionó anteriormente, la descarga de los juegos gratis únicamente se podrá hacer en días específicos, sin embargo, pasada la fecha en cuestión las y los gamers podrán obtener un importante descuento en la compra de los títulos que estará en la oferta.

