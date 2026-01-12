Banco de niebla obliga a suspender aterrizajes y despegues en el AICM hoy 12 de enero

Un banco de niebla se registra en el Valle de México debido a las bajas temperaturas, lo que ya provoca que los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) estén retrasados.

Una de las aerolíneas que ya avisó a los viajeros sobre dificultades de las operaciones por las condiciones climáticas es Viva Aerobus. Asimismo llamó a sus clientes a revisar el estatus de su vuelo.

Una de las aerolíneas que ya avisó a los viajeros sobre dificultades de las operaciones por las condiciones climáticas es Viva Aerobus. Asimismo llamó a sus clientes a revisar el estatus de su vuelo.

Aterrizajes y despegues suspendidos en el AICM

A través de sus redes sociales, el AICM señaló que los aterrizajes y despegues fueron suspendidos hasta nuevo aviso por la neblina, pues es muy poca la visibilidad. Esta medida busca salvaguardar la vida tanto de los viajeros como de la tripulación.

A través de sus redes sociales, el AICM señaló que los aterrizajes y despegues fueron suspendidos hasta nuevo aviso por la neblina, pues es muy poca la visibilidad. Esta medida busca salvaguardar la vida tanto de los viajeros como de la tripulación.

Aeroméxico aseguró en su cuenta de X que tras la presencia de niebla el itinerario de los vuelos podría ser modificado. Ante ello llamó a los viajeros a tomar precauciones y estar al pendiente de los avisos.

Aeroméxico aseguró en su cuenta de X que tras la presencia de niebla el itinerario de los vuelos podría ser modificado. Ante ello llamó a los viajeros a tomar precauciones y estar al pendiente de los avisos.

Densa neblina dificulta visibilidad de automovilistas

El equipo de adn Noticias que se encuentra en las cercanías del AICM reveló como la densa neblina dificulta también el paso de vehículos en la alcaldía Venustiano Carranza. Los conductores bajan la velocidad al circular por la zona.

El equipo de adn Noticias que se encuentra en las cercanías del AICM reveló como la densa neblina dificulta también el paso de vehículos en la alcaldía Venustiano Carranza. Los conductores bajan la velocidad al circular por la zona.

¿En dónde se registra neblina?

Calzada Ignacio Zaragoza y Oriente 255-A

Calle Economía, entre Eje 1 Norte y Viaducto Río de la Piedad

Eje 1 Norte hacia Circuito Interior

Eje 1 Norte con lento avance de Eje 4 Oriente hacia Circuito Interior. pic.twitter.com/RtESn78W68 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 12, 2026

