El Caballero de los Siete Reinos: Primeras imágenes del nuevo spin-off de Juego de Tronos

Los fanáticos del universo de Juego de Tronos tienen un motivo más para emocionarse. La esperada serie “El Caballero de los Siete Reinos” ha revelado sus primeras imágenes, ofreciendo un primer vistazo al fascinante mundo de Westeros en una era anterior a los eventos del show original.

La nueva entrega, basada en las populares novelas de George R.R. Martin, nos transportará a una época en la que la Casa Targaryen aún dominaba los Siete Reinos. Ambientada aproximadamente un siglo antes de los eventos que tuvieron como protagonistas a las familias Lannister y Stark, este estreno seguirá las aventuras de Ser Duncan el Alto (conocido como Dunk), quien presuntamente será interpretado por el actor Peter Claffey, y a su joven escudero, Egg.

Según información del medio especializado IGN , el elenco se completará con Inn Bennett (True Detective, temporada 4; The Nevers) en el papel de Aerion Targaryen, Bertie Carvel (Dalgliesh; Doctor Foster: A Woman Scorned) como Baelor Targaryen, Tanzyn Crawford (Swift Street; Servant) como Tanselle, Daniel Ings (The Gentlemen; The Crown) como Ser Lyonel Baratheon, y Sam Spruell (Legend; Snow White and the Huntsman) como Maekar Targaryen.

Además, se confirmó que Owen Harris, reconocido por su trabajo en Black Mirror, dirigirá tres de los seis episodios, mientras que Sarah Adina Smith, conocida por la serie Lecciones de química, dirigirá los otros tres. Se estima que la serie tendrá un estilo más íntimo y ligero que sus predecesoras, sin la escala y la complejidad de las guerras internas y los bandos que caracterizan a “Juego de Tronos”.

¿Cuándo se estrena El Caballero de los Siete Reinos?

Se espera que la precuela se estrene en HBO a finales de 2025. Mientras tanto, los fanáticos pueden aplacar su ansiedad con la temporada 2 de “ La Casa del Dragón ”, cuyo primer episodio se estrenó hace pocos días.

Con este nuevo spin-off de la exitosa serie, las expectativas para “El Caballero de los Siete Reinos” son altas. Los seguidores de la franquicia esperan un show que no solo capture la esencia de las novelas de Martin, sino que también ofrezca una narrativa rica y emocionante.

“Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas esperan a estos improbables e incomparables amigos”, expresa el adelanto.

