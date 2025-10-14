¡Aprovecha la quincena! Ahorra en tus compras durante el Martimiércoles de Chedraui
Chedraui lanza su Martimiércoles con descuentos en frutas y verduras, justo antes de la quincena, para que ahorres en tus compras.
Este Martimiércoles de Chedraui coincide con la primera semana de octubre, justo antes y durante la quincena, por lo que te traemos las mejores ofertas para el martes 14 y miércoles 15 de octubre.
Es una excelente oportunidad para planificar tus compras y aprovechar los precios especiales en productos frescos, esto para que te alimentes de buena manera el cierre del mes.
Este #MartiMiércoles, preparar cosas deliciosas para los que más quieres siempre sabe mejor ¡Y además #CuestaMenos! 🧡 Encuentra todo lo que necesitas en tienda o en línea. 👉🏼 https://t.co/YzFESxUHVv 🥑🍋🟩#Chedraui #Ofertas pic.twitter.com/qlnQ09Bj3E— Chedraui (@Chedrauioficial) October 14, 2025
Ofertas destacadas en frutas
Para esta semana, las promociones en frutas incluyen:
- Manzana Golden Chica en Bolsa: 32.50 pesos por kilogramo
- Ciruela: 68 pesos por kilogramo
- Toronja: 24.50 pesos por kilogramo
- Zarzamora por pieza: 39.50 pesos
- Frambuesa Domo 170 g: 39.50. pesos
- Limón sin semilla: 16.50 pesos por kilogramo
- Plátano Macho: 28.50 pesos por kilogramo
- Jamaica: 160.00 pesos por kilogramo
- Tuna: 29.90 pesos por kilogramo
- Manzana Sugar Bee: 59.90 pesos por kilogramo
- Manzana Ambrosia: 59.90 pesos por kilogramo
- Mora Azul Selecto Brand: 52 pesos por kilogramo
Promociones en verduras
En el área de verduras, las ofertas incluyen:
- Col Blanca: 18.50 pesos por kilogramo
- Chayote sin espinas: 18.50 pesos por pieza
- Tomate saladet: 16.90 pesos por kilogramo
- Papa blanca: 24.50 pesos por kilogramo
- Pepino verde: 19.50 por kilogramo
- Champiñón: 95 por kilogramo
- Aguacate Hass: 28.50 pesos por kilogramo
- Calabaza Castila: 16.90 pesos por kilogramo
- Tomate bola: 9.50 pesos por kilogramo
- Berenjena: 36.50 pesos por kilogramo
- Aguacate Hass enmallado: 26.50 pesos por pieza
- Pimiento verde: 49.50 pesos por kilogramo
- Chile jalapeño: 29 pesos por kilogramo
- Lechuga Eva Italiana Viva: 31.12 pesos por pieza
Opciones de pago en Chedraui
Chedraui
ofrece diversas opciones de pago para facilitar tus compras:
- Pago en línea: a través de chedraui.com.mx o la app, puedes pagar con tarjetas de crédito o débito (Visa, MasterCard, American Express, Carnet), BBVA Wallet, PayPal, monedero Mi Chedraui y vales de despensa electrónicos.
- Pago en tienda: si prefieres pagar en persona, puedes hacerlo en cualquier sucursal cercana.
- Compra en línea y paga en tienda: Puedes comprar en línea y pagar en alguna de las tiendas Chedraui o establecimientos asociados.
- Pago contra entrega: Al recibir tu compra, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, efectivo (para montos menores a 10 mil pesos), vales de despensa electrónicos o al recoger en tienda.
