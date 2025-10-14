inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Es Tendencia
Nota

¡Aprovecha la quincena! Ahorra en tus compras durante el Martimiércoles de Chedraui

Chedraui lanza su Martimiércoles con descuentos en frutas y verduras, justo antes de la quincena, para que ahorres en tus compras.

Martimiércoles
adn Noticias/Adriana Juárez
2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Ximena Ochoa

Este Martimiércoles de Chedraui coincide con la primera semana de octubre, justo antes y durante la quincena, por lo que te traemos las mejores ofertas para el martes 14 y miércoles 15 de octubre.

Es una excelente oportunidad para planificar tus compras y aprovechar los precios especiales en productos frescos, esto para que te alimentes de buena manera el cierre del mes.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Ofertas destacadas en frutas

Para esta semana, las promociones en frutas incluyen:

  • Manzana Golden Chica en Bolsa: 32.50 pesos por kilogramo
  • Ciruela: 68 pesos por kilogramo
  • Toronja: 24.50 pesos por kilogramo
  • Zarzamora por pieza: 39.50 pesos
  • Frambuesa Domo 170 g: 39.50. pesos
  • Limón sin semilla: 16.50 pesos por kilogramo
  • Plátano Macho: 28.50 pesos por kilogramo
  • Jamaica: 160.00 pesos por kilogramo
  • Tuna: 29.90 pesos por kilogramo
  • Manzana Sugar Bee: 59.90 pesos por kilogramo
  • Manzana Ambrosia: 59.90 pesos por kilogramo
  • Mora Azul Selecto Brand: 52 pesos por kilogramo

Gastronomía, artesanías y más en la Semana de Yucatán 2025 en CDMX

[VIDEO] En el Palacio de los Deportes se lleva a cabo la Semana de Yucatán 2025 en México donde artesanos y expositores ofrecen sus productos a un precio accesible.

Promociones en verduras

En el área de verduras, las ofertas incluyen:

  • Col Blanca: 18.50 pesos por kilogramo
  • Chayote sin espinas: 18.50 pesos por pieza
  • Tomate saladet: 16.90 pesos por kilogramo
  • Papa blanca: 24.50 pesos por kilogramo
  • Pepino verde: 19.50 por kilogramo
  • Champiñón: 95 por kilogramo
  • Aguacate Hass: 28.50 pesos por kilogramo
  • Calabaza Castila: 16.90 pesos por kilogramo
  • Tomate bola: 9.50 pesos por kilogramo
  • Berenjena: 36.50 pesos por kilogramo
  • Aguacate Hass enmallado: 26.50 pesos por pieza
  • Pimiento verde: 49.50 pesos por kilogramo
  • Chile jalapeño: 29 pesos por kilogramo
  • Lechuga Eva Italiana Viva: 31.12 pesos por pieza
martes_de_frescura_walmart_14_octubre.jpg
También te puede interesar:

Precios bajos en frutas y verduras este martes de frescura de Walmart 14 de octubre

¡Aliméntate sanamente! Walmart consiente a sus clientes con precios bajos y calidad en el área de frutas y verduras este Martes de Frescura.

México
Ver nota

Opciones de pago en Chedraui

Chedraui ofrece diversas opciones de pago para facilitar tus compras:

  • Pago en línea: a través de chedraui.com.mx o la app, puedes pagar con tarjetas de crédito o débito (Visa, MasterCard, American Express, Carnet), BBVA Wallet, PayPal, monedero Mi Chedraui y vales de despensa electrónicos.
  • Pago en tienda: si prefieres pagar en persona, puedes hacerlo en cualquier sucursal cercana.
  • Compra en línea y paga en tienda: Puedes comprar en línea y pagar en alguna de las tiendas Chedraui o establecimientos asociados.
  • Pago contra entrega: Al recibir tu compra, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, efectivo (para montos menores a 10 mil pesos), vales de despensa electrónicos o al recoger en tienda.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ofertas
Chedraui
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Ximena Ochoa

ximena.ochoa@tvazteca.com.mx