¡Aprovecha la quincena! Ahorra en tus compras durante el Martimiércoles de Chedraui

Este Martimiércoles de Chedraui coincide con la primera semana de octubre, justo antes y durante la quincena, por lo que te traemos las mejores ofertas para el martes 14 y miércoles 15 de octubre.

Es una excelente oportunidad para planificar tus compras y aprovechar los precios especiales en productos frescos, esto para que te alimentes de buena manera el cierre del mes.

Este #MartiMiércoles, preparar cosas deliciosas para los que más quieres siempre sabe mejor ¡Y además #CuestaMenos! 🧡 Encuentra todo lo que necesitas en tienda o en línea. 👉🏼 https://t.co/YzFESxUHVv 🥑🍋‍🟩#Chedraui #Ofertas pic.twitter.com/qlnQ09Bj3E — Chedraui (@Chedrauioficial) October 14, 2025

Ofertas destacadas en frutas

Para esta semana, las promociones en frutas incluyen:



Manzana Golden Chica en Bolsa: 32.50 pesos por kilogramo

en Bolsa: 32.50 pesos por kilogramo Ciruela : 68 pesos por kilogramo

: 68 pesos por kilogramo Toronja : 24.50 pesos por kilogramo

: 24.50 pesos por kilogramo Zarzamora por pieza : 39.50 pesos

: 39.50 pesos Frambuesa Domo 170 g: 39.50. pesos

170 g: 39.50. pesos Limón sin semilla : 16.50 pesos por kilogramo

: 16.50 pesos por kilogramo Plátano Macho : 28.50 pesos por kilogramo

: 28.50 pesos por kilogramo Jamaica : 160.00 pesos por kilogramo

: 160.00 pesos por kilogramo Tuna : 29.90 pesos por kilogramo

: 29.90 pesos por kilogramo Manzana Sugar Bee : 59.90 pesos por kilogramo

: 59.90 pesos por kilogramo Manzana Ambrosia : 59.90 pesos por kilogramo

: 59.90 pesos por kilogramo Mora Azul Selecto Brand: 52 pesos por kilogramo

Promociones en verduras

En el área de verduras, las ofertas incluyen:



Col Blanca : 18.50 pesos por kilogramo

: 18.50 pesos por kilogramo Chayote sin espinas : 18.50 pesos por pieza

: 18.50 pesos por pieza Tomate saladet: 16.90 pesos por kilogramo

16.90 pesos por kilogramo Papa blanca : 24.50 pesos por kilogramo

: 24.50 pesos por kilogramo Pepino verde : 19.50 por kilogramo

: 19.50 por kilogramo Champiñón : 95 por kilogramo

: 95 por kilogramo Aguacate Hass : 28.50 pesos por kilogramo

: 28.50 pesos por kilogramo Calabaza Castila: 16.90 pesos por kilogramo

16.90 pesos por kilogramo Tomate bola: 9.50 pesos por kilogramo

9.50 pesos por kilogramo Berenjena : 36.50 pesos por kilogramo

: 36.50 pesos por kilogramo Aguacate Hass enmallado: 26.50 pesos por pieza

enmallado: 26.50 pesos por pieza Pimiento verde : 49.50 pesos por kilogramo

: 49.50 pesos por kilogramo Chile jalapeño : 29 pesos por kilogramo

: 29 pesos por kilogramo Lechuga Eva Italiana Viva: 31.12 pesos por pieza

Opciones de pago en Chedraui

Chedraui ofrece diversas opciones de pago para facilitar tus compras:



Pago en línea : a través de chedraui.com.mx o la app, puede s pagar con tarjetas de crédito o débito (Visa, MasterCard, American Express, Carnet), BBVA Wallet, PayPal, monedero Mi Chedraui y vales de despensa electrónicos.

: a través de chedraui.com.mx o la app, puede (Visa, MasterCard, American Express, Carnet), BBVA Wallet, PayPal, monedero Mi Chedraui y vales de despensa electrónicos. Pago en tienda : si prefieres pagar en persona, puedes hacerlo en cualquier sucursal cercana .

: si prefieres pagar en persona, . Compra en línea y paga en tienda : Puedes comprar en línea y pagar en alguna de las tiendas Chedraui

: Puedes comprar en línea y Pago contra entrega: Al recibir tu compra, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, efectivo (para montos menores a 10 mil pesos), vales de despensa electrónicos o al recoger en tienda.

