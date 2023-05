¡Que no te tome por sorpresa! Se dio a conocer que Disney Plus y Star Plus tendrán un aumento en sus costos, así que si te interesa el catálogo que tú y tu familia pueden disfrutar en estas plataformas, te decimos cuánto tendrás que pagar en la suscripción o si ya eres un usuario activo.

El contenido de las plataformas de streaming Disney Plus y Star Plus tienen una gran variedad de series, películas y programas que pueden ver personas de todas las edades.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿Cuándo entrará el nuevo precio de Disney Plus en México?

Los cambios en el nuevo precio de Disney Plus serán a partir del próximo 31 de mayo de 2023, así que recuerda contemplarlo en tus gastos. Hay que aclarar que desde el pasado 26 de abril, todos los nuevos usuarios comenzaron a pagar el nuevo precio, pero a partir del 31 de mayo aplicará también para quienes ya tienen una cuenta activa.

Nuevo precio de Disney Plus en México en Mayo 2023

¡Ojo! Esta es la lista completa de los precios que ahora tendrán Disney Plus y Star Plus, así que es importante tomarlo en cuenta en caso de que te llegue el cargo a la tarjeta que tienes registrada.



Disney Plus: de $159 a $179 al mes

de $159 a $179 al mes Star Plus: de $199 a $219 al mes

de $199 a $219 al mes Combo Plus: de $249 a $269 al mes

de $249 a $269 al mes Combo Plus con Lionsgate Plus: de $309 a $329 al mes

Mira este arte inspirado en Peter Pan And Wendy.

También te podría interesar: Series y películas que se estrenarán en Disney Plus durante marzo de 2023

¿Habrá cambio de costos en la suscripción anual?

Otro de los puntos relevantes para aclarar es que aquellas personas que cuenten con una suscripción anual del servicio de Disney Plus no deben preocuparse por el aumento de precio, ya que el costo se mantendrá de mil 599 pesos y mil 999 pesos, para Disney Plus y Star Plus, respectivamente.

¿Cómo contratar Disney Plus?

Para contratar, primero tienes que ir a la página oficial de Disney Plus

En la pantalla principal te aparecerán tres opciones Combo+, Star+ Disney+ LIONSGATE+ y en la parte inferior la opción para que suscribas al plan que quieras.

LIONSGATE+ y en la parte inferior la opción para que suscribas al plan que quieras. Escribe tu dirección de correo electrónico y si quieres puedes activar la casilla para que te envíen actualizaciones a tu correo.

Da clic en “continuar”.

Escribe una contraseña de al menos seis caracteres, utilizando mayúsculas, minúsculas, números o caracteres especiales.

Elige si quieres pagar de forma mensual o anual (si es Disney+

Deberás llenar tus datos personales

Pulsa en el botón “Aceptar y suscribirse”.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.