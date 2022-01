Disney Plus prepara serie de ‘Gigantes de Acero’

Disney Plus se encuentra desarrollando una nueva serie de la película del 2011 protagonizada por Hugh Jackman, ‘Gigantes de Acero’, la cual está basada en el cuento “Steel” del escritor Richard Matheson.

De acuerdo con la revista Variety, la plataforma de streaming Disney Plus se encuentra desarrollando la adaptación en formato serie de ‘Gigantes de Acero’, cinta de DreamWorks que sorprendió a propios y a extraños después de su estreno en 2011.

La historia de ‘Gigantes de Acero’ se ubica en un futuro donde los avances tecnológicos han desplazado a la mano del hombre, incluso los robots han reemplazado a los boxeadores profesionales.

Charlie Kenton (Hugh Jackman) es un boxeador retirado que, junto a su hijo Max, encuentran y rescatan a un antiguo robot de un depósito de chatarra. Haciendo uso de sus habilidades, Charlie hará del robot un peleador excepcional con el que tratará de conseguir el título mundial.

Gigantes de Acero - Tráiler Oficial - Dreamworks Latinoamérica

Según Variety, la serie de Disney Plus todavía se encuentra en sus primeras fases de desarrollo, por lo que se desconoce si continuará la historia de Charlie luego de los eventos de ‘Gigantes de Acero’ o si será una historia totalmente nueva con otros personajes.

A pesar de que aún no cuenta con un director, se sabe que está en buenas manos pues será producida por el mismo creador de la cinta de 2011, Shawn Levy. 20th Television será la división de Disney encargada del proyecto destinado a estrenarse a través de Disney Plus.

Próximas series de Marvel para Disney Plus

Durante 2022, llegarán distintas series del MCU a la plataforma de Disney Plus . Estas son algunas de ellas:



Ms. Marvel

Ms. Marvel inicialmente estaba programada para llegar a Disney Plus a fines de 2021, pero ahora está prevista para el verano de 2022.

Sizzle | Ms. Marvel | Disney+

Kamala Khan no solo es uno de los nuevos personajes más emocionantes de los cómics de Marvel, sino que su programa ayudará a crear la próxima película, The Marvels, que la verá a ella y a Capitana Marvel unirse.



She-Hulk

Tatiana Maslany(Orphan Black)interpreta a She-Hulk, protagonista de esta próxima serie de Disney Plus. Al igual que con Moon Knight, la plataforma no ha compartido una fecha para She-Hulk que no sea 2022.

Image

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

ME