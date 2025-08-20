Esto cuesta el Xbox 360 Slim en agosto de 2025; un clásico que sigue dando pelea

El Xbox 360 Slim es como ese héroe de película que, aunque pasen los años, siempre regresa para salvar el día. En agosto de 2025 sigue siendo una de las consolas más queridas por gamers y coleccionistas, y su precio en Amazon México lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan revivir batallas épicas en Halo o combos imposibles en Street Fighter.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

En adn40 te contamos cuánto cuesta, por qué sigue siendo relevante y qué lo hace tan especial en el mundo gamer.

¿Cuánto cuesta el el Xbox 360 Slim en agosto 2025?

En Amazon México, el Xbox 360 Slim reacondicionado se ofrece en 3 mil 190.16 pesos, con tarifas de importación incluidas. Para los que no pueden esperar, el envío exprés cuesta 252.38 pesos extra y garantiza la entrega a domicilio.

La compra incluye la garantía de Amazon Renewed, con 90 días para devolver el producto sin costo. Además, existe la opción de agregar un plan de protección por 239.43 pesos, una especie de escudo extra digno de cualquier partida de Gears of War.

¿Por qué sigue siendo la reina de las consolas retro?

El Xbox 360 Slim no es solo una consola; es un portal hacia la séptima generación de videojuegos. Su diseño más delgado, silencioso y con Wi-Fi integrado lo convirtieron en la joya de Microsoft cuando salió al mercado.

Getty Images Además, el Xbox 360 Slim es Kinect Ready, lo que significa que puedes añadirle un sensor de movimiento y convertir tu sala en un gimnasio de Dance Central o una galaxia de Star Wars Kinect.

Lo mejor está en su catálogo:



Halo 3

Gears of War

Fable II

Y muchos más que definieron una época. Además, es Kinect Ready, lo que permite jugar títulos familiares y experimentar con la detección de movimiento, algo que lo mantuvo por años en el radar de millones de jugadores.

¿Qué significa comprar una consola con Amazon Renewed?

Comprar esta consola reacondicionada es como encontrar un loot raro en un RPG. Amazon Renewed asegura que cada unidad fue probada, pulida y devuelta a la acción como si el tiempo no hubiera pasado.

La consola llega con accesorios compatibles y en excelente estado estético. Con pocas unidades en stock, cada compra se siente como atrapar un ítem único. Además, la garantía de Amazon da la tranquilidad de un checkpoint seguro antes de un jefe final.

Ventajas de la consola Xbox 360 Slim

La Xbox 360 Slim es como esa canción clásica que nunca muere: basta escucharla una vez para que regresen los recuerdos. Su catálogo tiene desde épicas batallas hasta experiencias familiares, lo que lo convierte en un imán para nuevas generaciones y veteranos del gaming.

Aunque la tienda digital cerró en 2024, su legado sigue vivo en la retrocompatibilidad de juegos en consolas modernas. Eso lo mantiene vigente y le da un valor extra como pieza de colección y máquina funcional para revivir maratones de juego.

¿Vale la pena comprar la Xbox 360 Slim en pleno 2025?

En plena era de consolas 4K y experiencias hiperrealistas, la Xbox 360 Slim brilla como un caballero clásico que no necesita gráficos modernos para enamorar. Ofrece juegos legendarios, diseño compacto y un pedazo de historia del gaming.

Sal de la rutina y lánzate a Arcade Gallery, Museo del Videojuego en CDMX [VIDEO] El Museo del Videojuego en CDMX te permitirá disfrutar de los éxitos de las décadas de los 70, 80 y 90, así como de exquisitos alimentos; aquí los detalles.

Además, es accesible con pagos a meses sin intereses, lo que lo vuelve atractivo frente a consolas de última generación. Para coleccionistas y nostálgicos, es una inversión que vale cada peso, porque la experiencia de conectar un control inalámbrico y volver al 2005 no tiene precio.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos