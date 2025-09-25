¡Salud! Karol G lanza su propio tequila inspirado en una de sus canciones más famosas

Karol G acaba de sorprender a sus fans con un lanzamiento muy especial: su propio tequila que está inspirado en uno de sus más grandes éxitos que incluso ha sido considerado como un himno global al desamor, sí, nos referimos a “200 Copas”.

En colaboración con Casa Dragones, la famosa convirtió su tema más simbólico en una experiencia sensorial, que consiste en un tequila cristalino de pequeño lote que surge de la música.

Karol G presume su nuevo tequila “200 Copas”

A través de las redes sociales, Karol G reveló que este proyecto lleva tres años de trabajo detrás; ella misma confesó que la inspiración nació en la grabación del videoclip de “200 Copas”, donde visualizaba un producto que acompañara a sus seguidores en momentos intensos, de reflexión, de duelo o de celebración.

La artista eligió colaborar con la casa tequilera Casa Dragones, una firma reconocida por su calidad premium, y señaló que su intención es que los seguidores tengan “algo mágico, algo que compartan en fechas especiales”.

El tequila es 100 % agave azul y se envejece durante más de 12 meses en barricas de roble americano diseñadas a la medida, para lograr notas de miel, almendra y agave cocido. La maestra tequilera Bertha González Nieves, socia en el proyecto, fue clave para convertir la idea musical en un producto con estándares exigentes.

¿Qué dice la letra de la canción “200 Copas” de Karol G?

La canción “200 Copas” de Karol G es un himno para muchas mujeres despechadas, pues su letra habla de dolor, solidaridad y empoderamiento. En el tema, la famosa relata cómo su amiga o incluso una versión de ella misma sufre por amor, y cómo alguien cercano le dice: “amiga, deja solo a ese payaso; si le pagan por hacerte sufrir ya sería millonario”.

Este corrido tumbado se convierte en un grito de sororidad: “¿Cuántas horas de llorar son suficientes pa’ entender que no es amor?” es una de las líneas que duelen más y que se han quedado en el pensamiento de los y las fans de la colombiana.

El tema, incluido en el álbum KG0516, no fue concebido como un hit en primera instancia, sino que creció con el tiempo. Karol G misma ha dicho que “nació desde cero”, sin melodía planificada, y que se transformó en un fenómeno cultural entre quienes han sufrido rupturas amorosas. ¿Listos para cantar “200 copas” con un buen tequila inspirado en su letra?

