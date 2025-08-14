Adiós, Megadeth: Anuncian último disco y gira mundial de despedida

Ya es oficial, Megadeth ha anunciado que su próximo álbum de estudio será el último y que la gira que harán será de despedida, poniendo fin a una carrera de más de 40 años en la que se posicionaron como una de las mejores bandas de metal en la historia.

A travéz de un video con la voz de Vic Rattlehead, la mascota de la banda y “alter ego” del cantante y guitarrista Dave Mustain, Megadeth hizo oficial que su final está cerca, explicando sus motivos para retirarse a pesar de que podrían seguir por mucho tiempo.

Megadeth anuncia su gira final para 2026

Sí, es cuestión de tiempo para despedirnos de una de las bandas más grandes del Heavy Metal, que impuso un estilo y que tiene algunas de las canciones más icónicas del género.

“Muchos músicos llegan al final de su carrera, ya sea por accidente o por decisión propia. La mayoría no logra despedirse en sus propios términos y en la cima, y ahí es donde estoy en mi vida ahora”, dijo Mustaine, explicando que quieren retirarse en un punto alto de su carrera y no en el declive.

“Vengan a celebrar conmigo estos próximos años”, dice Megadeth, “Si alguna vez hubo un momento perfecto para sacar un nuevo álbum, es ahora. Si alguna vez hubo un momento perfecto para girar por el mundo, es ahora. Es el momento perfecto para decirles que es nuestro último disco de estudio”.

¿México estará en la gira de despedida de Megadeth?

Se espera que a finales del 2025 se haga el anuncio oficial de todos los países que visitará Megadeth en su gira de despedida, en donde México no puede faltar. Recordemos que en su último disco del 2022 también se presentaron en nuestro país y desde hace años se ha convertido en un destino obligado para la banda.

Ahora solo queda esperar para conocer la fecha del que sería el último concierto de Megadeth en México, y también de cuál sería su último concierto en la historia de la banda.

