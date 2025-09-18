inklusion.png Sitio accesible
Paso a paso para crear una foto con tu futbolista favorito con Gemini

¿Siempre soñaste una foto con Cristiano Ronaldo, Messi o Chicharito? Crear una imagen así ahora es muy sencillo con la inteligencia artificial de Gemini

Crear una foto con tu artista favorito utilizando la Inteligencia Artificial se ha puesto de moda en redes sociales y los amantes del futbol no han desperdiciado la oportunidad de “posar” junto a su jugador favorito. La imagen se crea con Gemini y aquí en adn Noticias te contamos los detalles.

Además, el proceso es muy sencillo. Literalmente solo necesitas descargar las fotografías que deseas, ingresarlas a la IA y después dar las indicaciones. Una recomendación es elegir fotos donde el rostro se vea claramente, para que el resultado de la IA sea lo más realista posible.

Paso a paso para crear una foto con Gemini

Es así que el paso a paso para crear tu foto con un jugador o con cualquier famoso utilizando Gemini es el siguiente:

  • Acceder a Gemini. Lo puedes hacer desde cualquier dispositivo y se recomienda iniciar sesión utilizando tu correo electrónico de google .
  • Sube una imagen tuya donde te veas claramente. También agrega la imagen del jugador con el que te gustaría aparecer.
  • Escribe un prompt (indicación) detallada de cómo quieres la imagen. Por ejemplo, el que utilizamos para nuestra imagen de portada en la nota fue: " Crea una fotografía polaroid de estilo vintage. Muestra a estos hombres viendo al frente, festejando un gol de forma eufórica. A ambos ponles el mismo uniforme. De fondo pon una cancha de futbol. La imagen debe tener un ligero desenfoque y una iluminación de flash uniforme”.
  • Si quieres tu foto en el diseño “tradicional” que todos han utilizado en redes sociales, el promt que se utiliza es: “Take a photo taken with a Polaroid camera. The photo should look like an ordinary photograph, without an explicit subject or property. The photo should have a slight blur and a consistent light source, like a flash from a dark room, scattered throughout the photo. Don’t change the face. Change the background behind those two people with white curtains. With that player hugging me”.
  • Descargar la foto. Y listo, si quieres cambiar detalels

Con esto podrás tener una foto con tu jugador, con un famoso o con cualquier persona que quieras. El proceso es sencillo y es completamente gratuito.

