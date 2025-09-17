Llega el DJI Mini 5 Pro a México; cabe en la mano pero captura el mundo

El DJI Mini 5 Pro ya está disponible en México tras su lanzamiento global el 17 de septiembre de 2025. Se trata del dron más esperado de DJI por su sensor de una pulgada, sus capacidades de vuelo avanzadas y su peso ligero que lo hace tan práctico como un teléfono inteligente. Ahora, cualquier usuario puede capturar paisajes y ciudades mexicanas desde el aire con calidad profesional sin necesidad de equipos voluminosos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cómo es la cámara y calidad de la imagen del DJI Mini 5 Pro?

La cámara del DJI Mini 5 Pro marca un salto respecto a generaciones anteriores. Integra un sensor de una pulgada con resolución de 50 megapíxeles, diseñado para capturar fotografías con gran nivel de detalle incluso en condiciones de poca luz. Este avance lo coloca como la mejor opción en su categoría para quienes buscan resultados semiprofesionales en un formato compacto.

Además, el dron graba en 4K HDR a 60 cuadros por segundo, lo que permite capturar imágenes con alto rango dinámico y colores más vivos. También ofrece la opción de grabar en cámara lenta a 120 cuadros por segundo, lo que lo convierte en una herramienta ideal para creadores de contenido que buscan dinamismo y versatilidad en sus videos.

Diseño y portabilidad del DJI Mini 5 Pro

El DJI Mini 5 Pro pesa menos de 250 gramos, lo que lo hace apto para viajar sin complicaciones legales en la mayoría de los países, incluido México. Su tamaño reducido permite guardarlo en cualquier mochila o incluso en un bolso de mano, facilitando su transporte en excursiones, viajes o paseos urbanos.

Su diseño no solo prioriza la ligereza, sino también la resistencia y estabilidad en vuelo. El gimbal mejorado ofrece rotaciones más fluidas, ideales para grabar en formato horizontal o vertical según las necesidades de cada proyecto. De esta forma, se adapta tanto a entusiastas de la fotografía como a creadores de contenido para redes sociales.

Detalles técnicos del DJI Mini 5 Pro

La seguridad es otro de los puntos fuertes del DJI Mini 5 Pro. Sus sensores de detección en todas las direcciones y la incorporación de tecnología LiDAR hacen que el dron pueda evitar obstáculos con gran precisión, incluso durante vuelos nocturnos. Esto reduce el riesgo de accidentes en entornos complejos como áreas arboladas o espacios urbanos.

El sistema ActiveTrack 360° permite seguir personas, animales o vehículos sin perder estabilidad en la grabación. Además, incluye mapeo inteligente y posicionamiento por satélite GNSS de doble banda, lo que garantiza rutas de vuelo seguras y bien controladas en diferentes escenarios de México, desde playas abiertas hasta ciudades congestionadas.

¿Dónde comprar el DJI Mini 5 Pro en México?

El DJI Mini 5 Pro ya está a la venta en tiendas oficiales como DJI Store México, así como en plataformas de e-commerce como Amazon o Mercado Libre. El precio varía según el paquete: el kit básico cuesta alrededor de 19 mil 599 pesos, mientras que el combo con control remoto DJI RC-N3 se acerca a los 21 mil 899 pesos. Para los más exigentes, el paquete premium con control DJI RC 2 ronda los 23 mil 599 pesos.

Dron de pasajeros en Mexico [VIDEO] Pronto transportarse en un dron podria se una realidad en Mexico Conoce mas del proyecto en nuestro VideoDelDia

Estos precios incluyen IVA y pueden cambiar según promociones de las tiendas. Con esta disponibilidad, DJI acerca un dron de alta gama a usuarios mexicanos que buscan tecnología avanzada en un equipo ligero, práctico y con gran autonomía de vuelo de hasta 36 minutos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.