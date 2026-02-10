Explosión de ducto de Pemex deja al menos 3 personas muertas en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Este martes 10 de febrero se registró la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad, en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. De acuerdo con el Gobierno de la entidad, al menos 3 personas murieron y seis más resultaron lesionadas.

Atiende H. Cuerpo de Bomberos Oaxaca explosión de ducto de Pemex en El Barrio de la Soledad pic.twitter.com/xyfKDHhvl0 — Gobierno de Oaxaca (@GobOax) February 10, 2026

Información en desarrollo...

