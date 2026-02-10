inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Explosión de ducto de Pemex deja al menos 3 personas muertas en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Explosión de ducto de Pemex deja al menos 3 personas muertas en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

La explosión del túnel de Pemex ocurrió durante un proceso normal de limpieza y mantenimiento interno de tuberías

La explosión de un ducto de Pemex en Oaxaca
La explosión de un ducto de Pemex en Oaxaca|X: @OaxacaCapital | Captura
Notas,
México

Escrito por:  Marco Antonio Campuzano

Este martes 10 de febrero se registró la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad, en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. De acuerdo con el Gobierno de la entidad, al menos 3 personas murieron y seis más resultaron lesionadas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Información en desarrollo...

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Oaxaca

LO MÁS VISTO