Atención con los niños, el reto viral de ingerir una babosa de jardín que ha provocado fallecimientos

Videos, imágenes y hasta Inteligencia Artificial pueden convertirse en situaciones de riesgo principalmente para los niños, actualmente existen muchos retos en redes sociales que se viralizan y aunque muchas veces se desconozca el origen, rápido se replican.

Las redes ahora están llenas de videos creados por la IA que son difíciles de identificar y en esos contenidos se puede ver a personas realizar acciones de riesgo o que ponen en peligro su vida. Para los menores imitar estas acciones puede ser mortal.

Ese es el caso de un joven que en 2023 falleció como consecuencia de imitar un reto viral; ya que entre sus amigos le propusieron comer una babosa, lo que no solo le provocó su fallecimiento, sino también muchos años de dolor y enfermedad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo murió el joven por comerse una babosa?

De acuerdo con agencias que recogieron su historia, el joven Sam Ballard era un prometedor jugador de rugby hasta los 19 años que tomó el reto de sus amigos cambió su rumbo y comió el molusco.

Uno de sus amigos Jimmy Galvin explicó que cuando se encontraban en su casa en Sidney, Australia, en 2010, la babosa se acercó y solo bastó con lanzarle el reto para que Sam decidiera mostrar su valor.

Al comerse la babosa no hubo consecuencias en su salud inmediatamente, pero después todo cambió; comenzó a experimentar debilitamiento , después un fuerte dolor en las piernas por lo que pensó que padecía esclerosis múltiple.

Algunos meses después, Ballard fue hospitalizado de urgencia donde se mantuvo 420 días en coma. Cuando despertó fue diagnosticado con meningoencefalitis eosinofílica razón por la que había quedado tetrapléjico.

Ocho años después de comer la babosa, Sam Ballard murió, producto de complicaciones en su salud y las consecuencias de cumplir como un reto, un capricho de sus amigos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.