¡Lo vintage está de moda! Todo lo que tienes que saber de la cámara de Fuji que permite “viajar al pasado”

La nostalgia visual vive un nuevo auge y Fujifilm lo sabe. Con el lanzamiento de la cámara Instax mini Evo Cinema, la firma japonesa apuesta por un dispositivo que mezcla lo mejor del pasado con las dinámicas digitales actuales, permitiendo no solo capturar momentos, sino también revivirlos en distintos formatos.

Esta cámara híbrida promete convertirse en un objeto de deseo para amantes de lo retro y creadores de contenido.

Una cámara que une video, foto e impresión instantánea

La principal innovación de la Instax mini Evo Cinema es su capacidad para imprimir imágenes seleccionadas directamente desde videos breves. La cámara permite grabar clips de hasta 15 segundos y, desde su pantalla trasera, elegir el fotograma exacto que se desea llevar al papel.

Cada impresión incluye un código QR que, al escanearse con un celular, reproduce el video original o permite descargarlo para compartirlo en redes sociales o de forma privada.

Diseño retro con inspiración histórica

El aspecto de la mini Evo Cinema refuerza su espíritu nostálgico. Fujifilm tomó como referencia la FUJICA Single-8 , una cámara de 8 mm presentada en 1965, incorporando una empuñadura vertical que evoca los dispositivos de cine doméstico de mediados del siglo XX.

Este guiño al pasado no es solo estético, sino parte central de la experiencia que la marca busca ofrecer.

“Eras Dial”: filtros para viajar por las décadas

Entre sus funciones más llamativas se encuentra el selector de época o “Eras Dial”, que permite aplicar efectos visuales inspirados en distintas décadas, desde los años treinta hasta la década de 2010.

Destaca el filtro de los años sesenta, que reproduce la textura y el grano característicos del cine en 8 mm, logrando una atmósfera auténticamente vintage.

El QR como puente entre lo físico y lo digital

Fujifilm subraya que la integración del código QR transforma la impresión en una experiencia interactiva. La fotografía se convierte en una puerta de acceso al recuerdo completo, combinando la preservación física con la inmediatez digital.

Así, la cámara no solo imprime imágenes, sino que funciona como una nueva forma de comunicación visual.

¿Cuándo estará disponible la Instax mini Evo Cinema?

La Instax mini Evo Cinema estará disponible inicialmente en Japón a partir del 30 de enero de 2026. Fujifilm evaluará la respuesta del público para definir su llegada a otros mercados.

Con este modelo, la compañía refuerza su estrategia dentro de la serie Evo , apostando por formatos híbridos que conectan generaciones y redefinen la manera de guardar y compartir recuerdos.

