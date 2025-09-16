Don Omar se declara mexicano con conmovedor mensaje por el Día de la Independencia

El Día de la Independencia es una de las celebraciones favoritas de los mexicanos, pero hay que recordar que tal y como lo decía la icónica Chavela Vargas, “los mexicanos nacen donde les da la gana” y así lo demostró el cantante puertorriqueño Don Omar, quien este 15 de septiembre se declaró mexicano.

A través de sus redes sociales, el cantante de 47 años compartió una imagen en la que se le ve junto a una bandera mexicana. En la publicación, Don Omar celebró las fiestas patrias y aseguró que se considera mexicano. Te contamos los detalles.

¿Qué dijo don Omar en el Día de la Independencia de México?

Este 15 de septiembre, millones de mexicanos celebramos el Día de la Independencia; sin embargo, no solo los que nacimos en México celebramos este día, pues también el famoso boricua Don Omar festejó el Día del Grito de Independencia.

“México me enamoró y soy un orgulloso mexicano. Hoy soy más un hijo más de México y esa es una de mis nuevas vivencias. me lo vivo, me lo disfruto. Siempre he demostrado mucho respeto por mis hermanos de México. Pero hoy, los veo como familia”, reveló el famoso en una entrevista que compartió en sus redes sociales.

El famoso agradeció al público mexicano por adoptarlo, por lo que se unió a la celebración del Día de la Independencia de México.

¿Por qué don Omar quiere tanto a México?

En sus redes sociales, el intérprete confesó que desde que visitó este país y escuchó de sus fans el popular grito: “ Don Omar , hermano, ya eres mexicano”, lo hizo suyo y consideró a los mexicanos como hermanos.

“Hoy veo al mexicano del día a día, que se ve en la calle y que me lo puedo encontrar y siento así. Esa gente es parte de lo que yo soy”, reveló Don Omar.

¿Cuál es la nacionalidad de Don Omar?

El cantante puertorriqueño William Omar Landrón, mejor conocido como Don Omar, nació en Puerto Rico, en 1978. Durante cuatro años fue pastor en la Iglesia de la Restauración en Cristo en Bayamón, que abandonó por un drama de amor. Se sintió atraído por el reggaeton y empezó a participar como compositor en producciones de otros artistas. Tras destacar como compositor comenzó su carrera de solista.

Actualmente, Don Omar es uno de los intérpretes icónicos de este género musical junto a intérpretes como Nicky Jam, Daddy Yankee o el dúo Wisin y Yandel.

