¡Con 54% de descuento! Bodega Aurrera remata pantalla Samsung Crystal UHD 4K de 65 pulgadas

Bodega Aurrera sorprendió a sus clientes con un gran descuento en una de las televisiones más buscadas del mercado: la pantalla Samsung Crystal UHD 4K de 65 pulgadas, modelo UN65U8000FFXZX, que actualmente se encuentra en remate.

La pantalla Samsung de 65 pulgadas disponible en Bodega Aurrera cuenta con un atractivo descuento del 54%, una oportunidad ideal para aprovechar tu aguinaldo y renovar tu televisión con un equipo de gran calidad.

La promoción está disponible por tiempo limitado y hasta agotar existencias. Checa los detalles.

Precio de la pantalla Samsung de 65 pulgadas en Bodega Aurrera

El precio actual es de $8,999, rebajado desde $19,719. La oferta representa un ahorro total de $10,720, convirtiéndose en una de las promociones más atractivas de la temporada.

Además, ofrece financiamiento hasta 24 meses sin intereses con pagos mensuales de $374.96 y devolución garantizada hasta 30 días después de la compra.

Características de la pantalla Samsung de 65 pulgadas

Este televisor de 65 pulgadas cuenta con resolución 4K (3840 x 2160 píxeles) que garantiza una imagen nítida y vibrante gracias a su procesador Crystal 4K. Incluye tecnologías como HDR para mejor contraste y colores vivos, y sistema operativo Tizen para acceso a diversas aplicaciones de streaming. También dispone de sonido adaptativo y conectividad múltiple que asegura una experiencia completa de entretenimiento en casa.

La televisión Samsung UN65U8000FFXZX de 65 pulgadas redefine la experiencia de entretenimiento en el hogar con una impresionante resolución 4K UHD que ofrece imágenes nítidas, colores vibrantes y detalles realistas en cada escena. Equipada con la avanzada tecnología de procesamiento Crystal Processor 4K, esta pantalla optimiza automáticamente la calidad de imagen y sonido para brindarte una experiencia envolvente. Su diseño elegante y ultradelgado se integra perfectamente en cualquier espacio, mientras que su plataforma Smart TV con Tizen permite acceder fácilmente a tus aplicaciones favoritas como Netflix, YouTube y Disney+. Además, con funciones como control por voz, compatibilidad con asistentes inteligentes y múltiples puertos HDMI y USB, esta televisión no solo ofrece entretenimiento, sino también conectividad y conveniencia en un solo equipo. Ideal para quienes buscan calidad, tamaño y tecnología de punta -se indica en la descripción del producto.

