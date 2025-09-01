Lo que sabemos sobre las amenazas contra Yeri Mua en redes sociales

La cantante e influencer veracruzana Yeri Mua denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte a través de redes sociales, responsabilizando directamente al creador de contenido Víctor Ordóñez, conocido como Lonche de Huevito, además de su comunidad de seguidores autodenominada “F.E.S.”.

La intérprete de Línea del perreo compartió en sus redes sociales mensajes, videos y capturas de pantalla que evidencian las amenazas recibidas, especialmente para que no se presente en Tijuana, Baja California.

Yeri Mua acusa a influencer de estar detrás de las amenazas

Entre las evidencias se incluyen textos intimidatorios, publicaciones de usuarios encapuchados y armados, así como una mensaje escrito en la que se le advierte que no se presente a su show programado para el 14 de septiembre en Tijuana .

Vengo a evidenciar como la narco cultura vino a invadir a los influencers, la comunidad de @LoncheDeHuevito amenazando con matarme, no lo había vivido antes por q no ando metida en cosas malas, pero aparentemente se creen sicarios o son?? Igual procederé legalmente🙏🏻🙂 pic.twitter.com/WWCUcEOize — tu bratz favorita (@yerimua) August 31, 2025

Además, la artista mencionó que las amenazas no solo se dirigieron a ella, sino también a miembros de su familia, como su hermano menor, además de que hubo intentos de ubicar su domicilio en Veracruz .

¿Cuál es el conflicto entre Yeri Mua y Lonche de Huevito?

El conflicto comenzó el 24 de agosto, cuando Yeri Mua y Lonche de Huevito coincidieron en una fiesta en yate en Miami, Estados Unidos, junto a otros influencers como Willito.

El evento fue transmitido en vivo y registró miles de visualizaciones; sin embargo, días después, la cantante veracruzana denunció que Lonche comenzó a molestarla.

En respuesta, ella contactó a la pareja de Lonche y expuso en redes una supuesta infidelidad del streamer que habría ocurrido la noche de Supernova , incluso mostrando pruebas de la situación.

Tras esa revelación, seguidores de Lonche reaccionaron de manera hostil defendiendo al influencer, además de comenzar una campaña de acoso y amenazas.

Yeri Mua adelante acciones legales contra quien resulte responsable de las amenazas

En sus publicaciones, Yeri Mua responsabilizó a Lonche de Huevito y a su comunidad de seguidores por cualquier daño que le ocurra a ella o a su familia.

La cantante expresó: “Yo hago responsable a Lonche y a sus fanáticos que se hacen llamar los F.E.S., por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona alrededor de mí".

Además, la influencer solicitó la intervención de las autoridades mexicanas para que se investigue la situación y se tomen las medidas necesarias. La artista también anunció que procederá legalmente y considera solicitar una orden de restricción.

Si algo me pasa ahí está todo sale vale 🙏🏻 ahí está qn administra el grupo de quienes me andan amenazando, su influencer que aparentemente tiene un grupo dedicado a estas cosas nada legales pic.twitter.com/y3WyP9XveT — tu bratz favorita (@yerimua) August 31, 2025

Respuesta de Lonche de Huevito

Por su parte, Lonche de Huevito negó cualquier participación en las amenazas de muerte hacia la veracruzana.

En un mensaje difundido por redes sociales, el streamer aseguró: “Mi comunidad es libre de hacer lo que se le dé la gana porque yo no soy su líder. Lo hacen porque quieren. No seas tonta”.

