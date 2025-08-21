Aimep3 hospitalizada tras dar a luz; denuncia ataque en su casa mientras enfrenta acusaciones de maltrato animal

Aimep3 fue hospitalizada después de complicaciones en su cesárea tras un altercado en su casa. Este incidente encendio una tormenta en redes sociales, pues, su caso no solo involucra la maternidad y un supuesto ataque, también se cruza con las graves acusaciones de maltrato animal que la persiguen.

Esta combinación desató enojo, crítica y un fuerte debate público. La influencer, cuyo nombre real es Marisol Domínguez Maya, denuncia haber sido increpada en la entrada de su casa en Nezahualcóyotl, lo que le habría provocado la reapertura de su herida. Sin embargo, las dudas sobre la veracidad de su versión se suman a los señalamientos previos que la acusan de crueldad con sus mascotas.

¿Quién es Aimep3 y por qué está en el ojo público?

Comenzó su carrera digital mostrando aspectos de su vida cotidiana y su relación con sus mascotas. Desde Nezahualcóyotl, Edomex, construyó una imagen de cercanía que atrajo a miles de seguidores.

No obstante, la aparente autenticidad pronto se vio opacada por filtraciones de audios y testimonios que revelaron un rostro mucho más oscuro. Lo que parecía ser solo entretenimiento en redes se transformó en un caso que ahora pone en duda su credibilidad y su responsabilidad como figura pública.

El caso de Chiwis y las acusaciones de maltrato animal

La polémica estalló tras la muerte de Chiwis, la perrita que Aimep3 había mostrado en múltiples ocasiones. Al principio aseguró que la mascota falleció por causas naturales, pero audios revelados apuntan a que fue atacada por perros entrenados para ser agresivos.

Lo más indignante llegó después, Aimep3 confesó que depositó el cuerpo de Chiwis en una cubeta con cal y cemento, junto a los restos de otros animales. Esta práctica, presentada por ella como “familiar”, fue condenada como cruel e inhumana, generando un repudio masivo en redes sociales y en colectivos de defensa animal.

La hospitalización y el supuesto ataque en su domicilio

Tras dar a luz, Aimep3 fue hospitalizada al presentar complicaciones que, según ella, derivaron de una pelea con dos personas afuera de su casa. En su testimonio asegura que los agresores la insultaron y que, al intentar resguardarse, realizó un esfuerzo que reabrió la herida de su cesárea.

Si bien algunos seguidores expresaron preocupación, la mayoría de las reacciones en redes han sido de incredulidad y enojo. Muchos señalan que este relato busca desviar la atención de los graves señalamientos por maltrato animal, transformando a la acusada en supuesta víctima.

Leyes contra el maltrato animal: ¿Habrá consecuencias reales?

En el Edomex el maltrato animal puede ser sancionado con cárcel y multas, dependiendo de la gravedad del caso. Disponer restos de animales de manera cruel o provocar su muerte de forma intencional son delitos castigados por ley.

Sin embargo, la aplicación de estas normativas en municipios como Nezahualcóyotl enfrenta serias limitaciones. El caso de Aimep3 pone en duda si las autoridades actuarán con firmeza o si, como ocurre con frecuencia en México, la indignación pública quedará en el olvido sin consecuencias legales.

