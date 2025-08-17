Ella es la ganadora entre Alana Flores vs Gala Montes en Supernova 2025

En un evento más que esperado Alana Flores vs Gala Montes dentro de la noche de Supernova 2025 desde el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, dieron una entretenida exhibición de boxeo amateur.

Ambas creadoras de contenido se subieron al ring para protagonizar la pelea estelar de la noche luego de varios dimes y diretes que incluso inclinaron la balanza en contra de la que también es actriz.

Ganadora de Alana Flores vs Gala Montes

Luego de tres rounds intensos entre Alana Flores vs Gala Montes en una decisión dividida, la ganadora de la pelea fue para la oriunda de Nuevo León, Alana quien remontó un inició sorprendente de Gala.

Con esto Alana Flores ganó su cuarto combate y se proclama la mejor boxeadora de streaming en México.

“Gala ha sido la rival más difícil a la que me he enfrentado” dijo Alana Flores al terminar la pelea.

Siguiente pelea de Alana Flores

En una sopresa para todos los que asistieron al Palacio de los Deportes, un nuevo reto fue lanzado para Alana Flores y se dio a conocer que Bárbara del Regil sería la próxima contendiente de la regia en Supernova.

El reto estaría pactado para que si la agenda de Bárbara del Regil lo permite se lleve a cabo el año entrante en lo que ya se confirmó como una nueva edición del evento que más de 10 millones de personas siguieron vía streaming.

Entre lo más destacado de la noche fue la victoria de Mario Bautista y la pelea de Franco Escamilla vs El Escorpión Dorado, donde el standupero le ganó al enmascarado del “peluche en el estuche”.

