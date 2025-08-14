Walmart remata bicicleta eléctrica de 3 velocidades; precio, características y ventajas

En la CDMX cada vez es más común que las personas utilicen bicicletas para transportarse y si quieres comprar una, en Walmart están rematando la bicicleta eléctrica Honey Whale U1S, aquí te compartimos todos los detalles.

¿Cuánto cuesta una bicicleta eléctrica?

En Walmart la bicicleta eléctrica Honey Whale U1S en color negro con dos asientos tiene un precio de 12 mil 999 pesos, pero está con descuento y queda en 10 mil 399 pesos. Además, la puedes comprar hasta a 9 meses sin intereses de 155.44 pesos.

Características de la bicicleta eléctrica Honey Whale U1S

La bicicleta eléctrica Honey Whale U1S cuenta con 3 velocidades y alcanza una velocidad máxima de 31 kilómetros por hora. Utiliza una batería de plomo ácido de alta capacidad y puede recorrer entre 55 y 65 kilómetros con una carga completa.

Utiliza frenos de tambor delanteros y traseros para brindar mayor seguridad al conductor. Su doble amortiguador absorbe el 85% del impacto contra el suelo en baches.

El marco soporta hasta 150 kilos, tiene faros y luces para la noche. Los asientos tienen respaldo y pedales. Incluye una alarma y dos llaves.

Ventajas y desventajas de la bicicleta eléctrica

En los últimos años se ha visto un notable incremento en el uso de bicicletas eléctricas y aquí te decimos cuáles son sus pros y contras.

Ventajas

No contamina por lo que es una excelente alternativa al uso de los automóviles para ir al trabajo pues no emite ningún tipo de gas perjudicial.



Permite subir cuestas y rampas con mayor facilidad.



Si quieres empezar a hacer deporte es una gran opción pues no requiere de mucho esfuerzo.



El precio por cargar una batería para bici eléctrica bajo comparado con el uso de gasolina de un auto.

Desventajas

Tiene un alto precio en comparación con otras bicis.



Es necesario cargar la batería cada que la vayas a utilizar.



cada que la vayas a utilizar. Aunque la bicicleta en si no contamina, la batería que usa si es perjudicial para el medio ambiente.

