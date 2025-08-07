Increíble oferta de Scooter Eléctrico con 5 mil pesos de descuento en Walmart
Si quieres cambiar tu manera de transportarte y consideras comprar un Scooter Eléctrico, puedes aprovechar esta increíble oferte que tiene Walmart.
Un buen Scooter Eléctrico puede hacerte más fácil la vida, ya que es perfecto para trayectos cortos e incluso mediandos, dependiendo del camino que puedas encontrar. En este caso, Walmart pone una excelente opción con un increíble descuento de 5 mil pesos mexicanos.
Sí, un Scooter Eléctrico Honey Whale T4-B Negro que puede recorrer hasta 45 kilómetros de viaje y que también cuenta con un asiento integrado para hacerlo muchísimo más cómodo, dependiendo de cómo te sientas. Aquí te contamos los detalles.
Precio del Scooter Eléctrico Honey WHale T4-B en Walmart
En este caso encontramos un increíble descuento de 5 mil pesos para este producto, el cual se puede comprar en línea o en tienda física por $11,800 pesos, una diferencia importante considerando que su precio normal es de $16,800.
Por si fuera poco, tienes hasta 30 días para devolverlo en caso de que presente alguna falla, sin mencionar que cuenta con hasta 12 meses sin intereses con las tarjetas bancarias participantes.
Características del Scooter Eléctrico Honey WHale T4-B en Walmart
Como te dijimos, contar con este Scooter Eléctrico te dará una nueva forma de movimiento, en la que podrás aprovechar al máximo las siguientes características:
- Velocidad máxima de 55 kilómetros por hora
- Hasta 45 kilómetros de distancia de viaje
- Solo puede ir hacia arriba en ángulos de 15 grados máximos
- Soporta un máximo de 120 kilos
- Bateria con capacidad de 13AH
- Se carga completamente en menos de 8 horas
- Luces direccionales
- Plegado con un solo toque
- Luces de seguridad
- Doble freno (delantero y trasero)
- Doble amortiguación
- Conexión Bluetooth
- Altavoz
- Ajuste de velocidad
- Útil para ciudad, camino de piedra y camino rural
- 116 cm de base
- 103 a 136 cm de altura
Sin duda una opción muy interesante que podría darle un cambio divertido a tu vida, para que consideres la oferta que Walmart ofrece en estos momentos.
