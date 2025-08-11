Walmart ‘regala’ más de 1500 pesos en la compra de una laptop HP 15-FD83 roja ideal para el regreso a clases 2025

El regreso a clases 2025 está cerca y Walmart lo sabe, por eso pone a disposición de los padres de familia precios de remate para que puedan adquirir todo lo que los estudiantes del hogar necesitan como la laptop HP 15-FD83 con más de 1,500 pesos de regalo.

Si estás buscando una laptop HP en oferta no te pierdas esta promoción irrepetible que solo estará disponible por tiempo limitado. Te contamos los detalles de esta oferta.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuál es el precio de la laptop HP 15-FD83 en Walmart?

El precio normal de la laptop HP 15-FD83, de venta en Walmart, es de $6,854 pesos; sin embargo, por este regreso a clases 2025, la tienda le regala a sus clientes más de 1,500 pesos y la pone a la venta a un precio de remate de $4,999 pesos.

Y, pensando en el bienestar de las familias mexicanas Walmart ofrece esta laptop con facilidades de pago hasta con 15 meses sin intereses con las tarjetas bancarias participantes. Las familias solo tendrán que realizar pagos chiquitos de $333.27 pesos, que no afectará su bolsillo.

Las características de la laptop HP 15-FD83 en Walmart, ideal para el regreso a clases 2025

Si buscas la laptop HP ideal para estudiantes, esta es una de las mejores opciones disponibles en el mercado y con un descuentazo imperdible. Se trata de una laptop HP de 15,6” con la potencia de un procesador Intel N200.

Cuenta con una memoria interna de 4 GB y una capacidad total de almacenamiento de 128 GB. Además, cuenta con una resolución de pantalla de 1366 x 768 pixeles que le permite ofrecer gráficos potentes.

La laptop HP 15-FD83 con más de 1,500 pesos de regalo está disponible en Walmart en un hermoso color rojo que le encantará a los jóvenes estudiantes de la casa. No pierdas esta oportunidad y aprovecha el ofertón de Walmart y prepárate para el regreso a clases 2025.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.