VIDEO FUERTE: Trabajador muere electrocutado en un poste; compañero trata de rescatarlo y recibe descarga eléctrica

En redes sociales circula un video viral que captó imágenes impactantes de un terrible accidente laboral en el que dos trabajadores mueren electrocutados de forma inmediata, mientras realizaban reparaciones en un poste de luz de la red eléctrica de El Pangui, en Ecuador.

Los dos trabajadores sufrieron una potente descarga eléctrica que les quitó la vida al instante y ante el asombro de los vecinos que de inmediato llamaron a los servicios de emergencia. Te contamos los detalles.

Un video captó el momento en que dos trabajadores mueren electrocutados en un poste

De acuerdo con lo informado en las redes sociales del cuerpo de Bomberos de El Pangui, el accidente ocurrió el pasado domingo 3 de agosto en la intersección de las calles Cordillera del Cóndor y Ángel Vélez en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en Ecuador.

En este lugar se ubica un poste en el que ambos trabajadores realizaban reparaciones. En el video se puede ver que uno de los trabajadores yace en lo más alto del poste tras recibir una descarga eléctrica. Uno de sus compañeros escala el poste para tratar de ayudarlo. Sin embargo, al alcanzar al trabajador también recibe una fuerte descarga eléctrica y cae al vacío desde ¡10 metros de altura!

Este terrible accidente de trabajo fue captado por varios vecinos de la zona que quedaron aterrorizados tras presenciar los últimos momentos de vida de los dos trabajadores electrocutados.

¿Qué les pasó a los trabajadores y por qué murieron?

Tras lo ocurrido, los vecinos llamaron de inmediato al ECU 911, para reportar el accidente, por lo que personal del cuerpo de Bomberos de El Pangui acudió de inmediato al lugar; sin embargo, ambas víctimas ya no presentaban signos vitales.

El Cuerpo de Bomberos realizó las maniobras necesarias para bajar el cuerpo del trabajador que había quedado suspendido en el poste de luz. Más tarde, la Fiscalía ecuatoriana realizó el levantamiento de los cuerpos y comenzó las investigaciones correspondientes, para determinar cuáles fueron las causas que provocaron el accidente laboral. Igualmente, las autoridades averiguarán si los trabajadores que pertenecían a una empresa privada, contaban con el equipo de protección adecuado o no.

