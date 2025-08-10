Elektra remata a mitad de precio el Versace Dylan Blue, perfume de hombre perfecto para uso diario

El perfume Versace Dylan Blue es una fragancia moderna para hombre, con una presentación azul elegante, inspirada en el Mediterráneo. Combina frescura con toques cítricos y muchos lo definen como un perfume “muy masculino”. Hoy se encuentra en descuento en Elektra y no deberías dejar pasar la oportunidad.

Lo mejor de todo es que este perfume es perfecto para la mayoría de las ocasiones, desde una salida casual con amigos, pareja o familia, hasta para llevar a la oficina o a la escuela, por lo que sí, es un excelente perfume de uso diario.

Precio del Dylan Blue Vesace en Elektra

En la tienda oficial de Versace en México, este perfume de 100 ml tiene un precio de 2,650 pesos mexicanos, impuestos incluidos, sin embargo, en Elektra lo encontramos un increíble descuento superior a mitad de precio.

En esta ocasión, podemos encontrar el Versace Dylan Blue de 100 ml por tan solo $1071 pesos mexicanos, con la opción de incluso pagar de manera semanal, y claro, con envío gratuito a tu casa, por lo que no puedes desaprovechar una oportunidad así.

Características del producto

Versace Dylan Blue se destaca por su composición olfativa compleja y bien equilibrada: notas de salida frescas con agua, hojas de higuera, bergamota y pomelo; un corazón especiado con hojas de violeta, pachulí, papiro, pimienta negra y ambroxán; y una base cálida y masculina con almizcle, habas tonka, azafrán e incienso.

Por otro lado, se trata de un perfume con una excelente duración, ya que el aroma puede quedar impregnado por varias horas, haciendo que sea una bella extensión de la personalidad de quien lo use.

