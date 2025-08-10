VIDEO FUERTE: Pareja cae del segundo piso de un bar; la mujer intentaba evitar que le revisaran el celular

Una cámara de seguridad captó el momento justo en el que una pareja cayó del segundo piso de un bar llamado Billar Chapo, mientras discutían y forcejeaban por un celular.

El video que circuló en redes sociales muestra los últimos instantes de una mujer que forcejeaba con su pareja para tratar de evitar que revisara su celular, Te contamos los detalles.

Video capta la caída de una pareja del segundo piso de un bar de Perú

En redes sociales se viralizó un video que muestra imágenes fuertes de un grave accidente que le costó la vida a una joven de 21 años llamada Emely Fiorella Mego Díaz y que dejó gravemente herido a Henry Manuel del Águila Maceda, de 27 años.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de agosto cuando la pareja se encontraba en el Billar Chapo, ubicado en Los Callejones, en la provincia de Puerto Inca, en Perú. En el video se puede apreciar el momento justo en el que la pareja corre por un pasillo del segundo piso del bar.

En las imágenes de la cámara de seguridad se ve a Emely corriendo detrás de Henry Manuel, quien le había robado su celular. La chica alcanza a su pareja y ambos forcejean en un espacio sin barandal. En un giro repentino, ambos caen al vacío desde el segundo piso del bar.

¿Por qué peleaba la pareja en un bar de Perú?

De acuerdo con medios locales, en algún momento de la noche, Emely Fiorella Mego y su novio comenzaron a discutir por el contenido en el celular de la joven.

De acuerdo con testigos, la chica intentaba evitar que su novio revisara su celular. Ante esta situación, el joven corrió con el teléfono de su novia hacia el pasillo y ella lo siguió, hasta que la pelea por el celular terminó en tragedia.

Tras el accidente, los vecinos llamaron de inmediato a los servicios de emergencia, quienes determinaron que la mujer murió en el acto, mientras que el novio quedó gravemente herido. Actuamente, Henry Manuel del Águila Maceda se encuentra hospitalizado y en estado crítico.

La Policía Nacional Peruana y el Ministerio Público ya iniciaron una investigación formal, mientras que el bar “Billar Chapo” enfrenta procedimientos legales por las irregularidades detectadas, entre ellas la falta de barandales y que carecían de las normas mínimas de seguridad.

