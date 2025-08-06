¡Salió volando! Una mujer cruza SIN FIJARSE y es atropellada por un auto (VIDEO)

Una distracción de apenas unos segundos nos puede costar la vida. Así sucedió con una mujer que fue atropellada tras cruzar una calle de doble sentido sin fijarse.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

El momento quedó registrado por una cámara de seguridad y el video de la tragedia se viralizó rápidamente. Te contamos los detalles de este terrible accidente.

Captan el momento justo en el que una mujer es atropellada por cruzar la calle sin fijarse

Un video viral que circula en redes sociales, muestra el momento en el que una mujer camina por una calle junto a su pareja. Ambos se acercan a la orilla de la banqueta con la intención de cruzar la calle. Al parecer, la mujer no se había percatado de que la calle era de doble sentido, por lo que miró solo hacia un lado de la calle y al ver pasar a un auto decidió cruzar la calle.

No obstante, el auto que venía en dirección opuesta no logró detenerse y terminó por embestirla. Tras el fuerte choque con el auto, la mujer salió volando y se impactó violentamente contra el asfalto.

💥 Una mujer intentó cruzar la calle sin prestar atención al tráfico y fue embestida por un vehículo que se aproximaba. pic.twitter.com/b8IHBUMkvE — Actualidad Viral (@ActualidaViral) August 6, 2025

En el clip se escuchan los gritos desesperados de la pareja de la mujer, que corrió a golpear la puerta del automovilista, para luego acercarse a la mujer que yacía en el suelo. Varios vecinos salen de inmediato para tratar de ayudar a la víctima, mientras que se observa que el automovilista desciende del auto.

Esta situación generó controversia en redes sociales, pues hay quienes señalan que el automovilista también iba distraído y quienes señalan que la imprudencia de la mujer fue la que ocasionó este terrible accidente. Aunque no se especifica en qué país sucedió esta tragedia, en el caso de México, las muertes de peatones son uno de los grandes problemas de salud pública y de las grandes preocupaciones de organizaciones civiles como ‘Ni una muerte vial’ .

¿Dónde se producen la mayoría de las muertes de peatones en México?

De acuerdo con las cifras recabadas por la organización civil ‘Ni una muerte vial’, al menos 16 mil mexicanos fallecieron en 2023 en siniestros de tránsito. Al menos el 84% de las víctimas eran peatones. Las entidades donde ocurren más muertes de peatones en accidentes viales son:



Estado de México

Veracruz

Guanajuato

Sinaloa

Jalisco

Las fatalidades peatones son de las principales causas de muerte en niños y jóvenes a nivel global, no solo por la imprudencia de los conductores, sino también de los peatones.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

