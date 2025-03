Así son las personas que no responden mensajes de WhatsApp según la psicología

No contestar los mensajes de WhatsApp es algo más común de lo que parece. Millones de personas no pueden seguir una conversación fluida todos los días y existen diferentes motivos. En esta ocasión, la psicología nos ayuda a entender este comportamiento en redes sociales.

Una de las explicaciones más sencillas es que a muchas personas no les gusta relacionarse a través de redes sociales y contestan lo esencial a través de WhatsApp para dejar lo más importante en persona, aunque esto no aplica en todos los casos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Por qué las personas no contestan los mensajes de WhatsApp? Explicación de la psicología

La red social de WhatsApp facilita la conexión entre las personas, brindando la posibilidad de compartir mensajes instantáneos. Sin embargo, existen elementos en la aplicación que pueden resultar contraproducentes en las personas, como lo es saber cuando aparecen “en línea” y las “palomitas azules” cuando alguien leyó el mensaje.

Debido a esto, según el sitio web especializado en Psicología, el portal Terapia y Emoción Gabinete, no contestar los mensajes puede estar relacionado con la ansiedad digital, la sobrecarga de notificaciones que genera estrés y la procrastinación o desinterés social.

La mayoría de los mensajes que no se contestan son los de trabajo y los familiares, ya que suelen estar asociados a un sentimiento de obligación que muchas veces las personas buscan evitar al menos en el aspecto digital.

Asimismo, el factor más común para no contestar mensajes es la falta de interés, la cual puede aplicarse tanto para la persona con la que se habla, como a la falta de interés por usar dicha red social .

No contestar los mensajes de WhatsApp no es algo malo

De igual manera, especialistas detallan que no existe ningún problema en cuanto a las personas que no contestan los mensajes , ya que mientras esta actitud no represente ningún sentimiento de ansiedad, miedo o enojo, no hay motivos para preocuparse por esta conducta.

Por el contrario, si la persona llega a sentir culpa, pena o presión por no contestar, puede existir una dinámica social que necesite ser atendida por un especialista.

Lista de datos que nunca debes compartir con la IA de WhatsApp [VIDEO] La Meta IA que se encuentra dentro de la plataforma de WhatsApp puede vulnerar tu privacidad; algunos datos es mejor evitar compartirlos con la misma.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.