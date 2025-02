Reportan caída mundial de WhatsApp; millones de usuarios se quedan sin servicio

La plataforma WhatsApp sufrió una caída a nivel mundial y ha dejado a millones de usuarios sin servicio. Miles de usuarios acudieron a las redes sociales como X para compartir que estaban teniendo problemas con la aplicación de mensajería instantánea.

La mayoría de problemas se registraron en ciudades como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

Reportan caída de WhatsApp

En la web Downdetector se reportaron algunas incidencias en la aplicación de WhatsApp. Los usuarios señalan que la aplicación les avisa si tienen nuevos mensajes pero no les llega ninguno.

Según los reportes al abrir la aplicación de WhatsApp en el teléfono aparece la palabra “Conectando” como si el dispositivo no tuviera señal de internet.

Cabe destacar que que WhatsApp no es la única plataforma que esta teniendo problemas de conexión pues también se reportan fallas en TikTok, Facebook e Instagram.

Hasta el momento Meta no se ha pronunciado al respecto y no se han dado a conocer las razones por las que se registró la falla. Esta no es la primera vez que WhatsApp experimenta problemas a nivel mundial pues en varias ocasiones ha dejado sin servicio a millones de usuarios en todo el mundo.

Usuarios se quejan por caída de WhatsApp

En redes sociales muchos usuarios comenzaron a compartir varios memes sobre la caída de WhatsApp comentando que no estaba fallando tu internet o que era una gran oportunidad para que no le hablarás a tu ex.

Alternativas a WhatsApp tras caída mundial

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en todo el mundo; sin embargo, no es la única y si estás teniendo problemas aquí te damos algunas alternativas:

Telegram es la opción más utilizada como alternativa, pero otras son Signal, Threema, Wire, Riot.IM y Wickr. Si no quieres descargar más aplicaciones a tu celular, también puedes recurrir a Gmail, Twitter, Instagram, Facebook o Tiktok.

