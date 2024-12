Series y películas que ya NO están disponibles en el Plan Básico de Netflix

¿Estás pensando en contratar el Plan Básico con anuncios de Netflix ? Antes de hacerlo, hay algo que deberías saber: Esta suscripción, aunque es la más económico, no incluye todo el catálogo de series y películas de la plataforma. En adn40 le dimos un vistazo y te resumimos todas las entregas cinematográficas que están fuera y elijas la opción que más te convenga.

¿Qué es el Plan Básico con anuncios de Netflix?

Netflix lanzó este plan en octubre de 2022 en México como una opción más accesible y económica para sus suscriptores. Esto permitió que los usuarios disfrutaran de la mayoría de su contenido por un precio menor. Para que los costos no se elevaran, metieron pausas publicitarias de 4 a 5 minutos por cada hora de reproducción y tiene un valor actual de 119 pesos al mes.

El Plan Básico con anuncios de Netflix es una opción accesible, pero tiene sus limitaciones. Antes de contratarlo, asegúrate de conocer qué contenido no estará disponible para ti.

Aunque es la opción más barata, tiene una limitante importante pues no todas las series y películas están disponibles debido a restricciones de licencias. Estos títulos aparecen marcados con un candado en el catálogo y, para poder verlos, es necesario optar por planes más caros como el Estándar o el Premium.

Series que NO puedes ver con el Plan Básico de Netflix

De acuerdo con portales especializados como What’s on Netflix, estas son algunas de las series que no se incluyen en este plan:



Peaky Blinders.

Pasión de Gavilanes.

House of Cards.

Vikingos.

Queen of the South.

Van Helsing.

Diario de un Gigoló.

Kung Fu Panda: El caballero dragón.

Rápidos y furiosos: Espías al volante.

Wizards: Tales of Arcadia.

Los tres de abajo: Relatos de Arcadia.

Si eres fan de alguna de estas series, quizá quieras reconsiderar cuál plan se adapta mejor a tus necesidades, pues el Básico con anuncios no ofrece mucho y subió de precio de 99 a 119 pesos al mes.

¿Qué creen? A partir de hoy está disponible en México el nuevo Plan Básico con anuncios, desde $99 pesos al mes. ¿Eso significa que el plan que ya tienes de Netflix va a cambiar? No, no cambiará ni tantito, solo si eliges el nuevo plan. — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 1, 2022

Películas que NO están disponibles en el Plan Básico de Netflix

En cuanto a películas, hay varios títulos populares que tampoco forman parte del Plan Básico con anuncios de Netflix. Aquí algunos ejemplos:



Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Call Me by Your Name.

Zombieland.

Baby Driver.

The Karate Kid (todas las versiones).

Resident Evil: Death Island.

Los instrumentos mortales: Ciudad de huesos.

Bad Boys (toda la saga).

Pompeya.

Angry Birds: La película.

Estos títulos representan apenas una parte del contenido restringido, así que si alguno es de tus favoritos, considera si este plan es la mejor opción para ti.

Las canciones sí tienen dueños... Adjunto evidencia. 😬 pic.twitter.com/aNPs7SFxKV — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 26, 2024

¿Vale la pena el Plan Básico con anuncios de Netflix?

Aunque este plan es una alternativa económica para disfrutar de Netflix, no es perfecto. Si no te importa lidiar con anuncios y no te afecta perderte algunas series o películas, puede ser una buena opción. Sin embargo, si quieres acceso completo al catálogo y una experiencia sin interrupciones, tal vez sea mejor optar por los planes Estándar o Premium.

