Como Netflix y Disney, Max ya no permitirá compartir cuentas

Los servicios de streaming han ido modificando sus suscripciones en los últimos meses, Netflix y Disney anunciaron que los usuarios ya no podrían compartir las mismas cuentas y Max hará lo propio.

Durante la Cumbre TMT de Wells Fargo, JB Perrette explicó que los usuarios no podrán compartir cuentas sino viven en la misma casa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu manos.

Max ya no permitirá compartir cuentas

JB Parrette dijo que van a advertir sobre las consecuencias del uso compartido indebido y se ofrecerá la opción de agregar a un miembro.

En un principio la empresa se centrará en identificar a los usuarios con los niveles más altos de actividad sospechosa.

Una vez que se identifique a los usuarios se podrán agregar miembros adicionales a las cuentas .

Cabe señalar que el director financiero de WBD, Gunnar Wiedenfels reveló que en las últimas semanas de diciembre comenzarán a enviar notificaciones a los usuarios sobre estos cambios.

Max anuncia el estreno de nuevas temporadas de sus series más populares

Además de las nuevas políticas de contraseñas y de compartir cuentas, se dio a conocer que la nueva temporada de The Last of Us se estrenará en la primavera de 2025; White Lotus en febrero de 2025.

Las nuevas temporadas de House of the Dragon y de A Knight of the Seven Kingdoms se lanzarían a finales de 2025. Mientras que la nueva temporada de Euphoria se estrenará en 2026.

Precios de Max en México

Max tiene varias opciones de planes en México y estos son los precios:

Plan Estándar : La suscripción mensual cuesta $199.00 pesos y la anual cuesta $1,788.00 pesos.



: La suscripción mensual cuesta y la anual cuesta $1,788.00 pesos. Plan Platino: La suscripción mensual cuesta $249.00 pesos y la anual cuesta $2,388.00 pesos.

Hasta el momento no se ha dado a conocer cómo cambiarán los precios y si aplicará como en las otras plataformas que se cobrará un extra por usuarios agregado.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.