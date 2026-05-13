¡Imagínate vivir en Suiza y perderte esto! U2 entró a una casa en el Centro Histórico y tocó desde su balcón en la CDMX

¡U2 estuvo en la CDMX! Así como lo lees, este martes 12 de mayo, la famosa banda liderada por Bono dio un concierto gratis en el Centro Histórico, mientras grababan el videoclip de su sencillo “Street of Dreams”. Pero, ¡la banda terminó tocando en la casa de un vecino!

Si la presencia de la exitosa banda irlandesa en la capital mexicana ya es todo un acontecimiento, imagínate lo que fue tener a Bono y compañía en el interior de tu casa. Te contamos todos los detalles de esta inolvidable visita.

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U2 sorprendió a los fans en México con tocada en el Centro Histórico

Durante la última semana, las tardes lluviosas han mantenido a los capitalinos en jaque; sin embargo, la lluvia no detuvo a Bono y al resto de los integrantes de U2, que estaban decididos a capturar imágenes icónicas para su nuevo videoclip.

@periodistasunidos u2 casa🎸🇲🇽 ¡Bono y U2 conquistando el Centro Histórico bajo la lluvia! 🌧️🎶 El líder de la legendaria banda irlandesa no solo vino a grabar un videoclip, sino a vivir México desde adentro. 🙌🏼❤️ Una familia mexicana les abrió las puertas de su departamento en un emblemático edificio neocolonial, y desde uno de sus balcones, Bono salió a cantar para deleitar a los fans que —a pesar de la intensa lluvia— corearon a todo pulmón cada nota. ☔🎤🎵 U2xMéxico RockBajoLaLluvia CorazónDelCentroHistórico ♬ original sound - Periodistas Unidos - Periodistas Unidos

Por supuesto, los fans mexicanos tampoco se dejaron amedrentar por las fuertes lluvias de estos días y usaron los tradicionales impermeables que se venden en el Zócalo para disfrutar al máximo de esta experiencia inigualable.

Cuando sonaban las primeras estrofas del nuevo tema de U2, la lluvia hizo de las suyas y la banda tuvo que interrumpir su presentación por fallas técnicas, cuando un generador se averió.

Así fue como U2 entró a una casa en el Centro Histórico tras sufrir daño en generador

Un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, compartió el momento en el que un amable vecino abrió las puertas de su hogar, en la Plaza Santo Domingo, a la agrupación. En el clip se observa cuando Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. entran al hogar cuando la familia está cenando. Todos saludan con un cálido hola y salen al balcón del departamento para acomodarse y seguir tocando.

@elsrnmldkic Los integrantes de la banda U2, Bono, The Edge, Larry Mullen Jr y Adam Clayton, deleitaron con un par de canciones a los asistentes al rodaje de su nuevo video titulado “La calle de los sueños”, en las calles del Centro Histórico de la CDMX. #U2 #bono #theedge #rock #cdmx ♬ sonido original - ElSrNegativo

Aunque no estaba planeado, los integrantes de U2 fueron testigos de la solidaridad que caracteriza a los mexicanos. La banda logró terminar la grabación de su video desde un balcón en pleno Centro Histórico, que agregó un plus súper valioso a esta canción.

“Un mexicano siempre abrirá las puertas de su casa y compartirá su mesa. ¡Mil gracias por elegir nuestro hermoso país, los buenos somos más, viva México, viva u2!“, fueron algunos de los comentarios que dejaron los fans en redes sociales.

¡Imagínate vivir en Suiza y perderte de la experiencia de tener a U2 tocando en vivo en tu balcón! Esas cosas solo suceden en este México mágico.

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