El cine se convierte en un escenario vivo con “Stray Kids: The dominATE Experience”

"Stray Kids: The dominATE Experience" llegó a los cines de México y lo hizo de una manera sorprendente, pues los stays (el fandom de la banda) no dudaron en bailar las canciones más icónicas en plena sala de cine. Y es que la inmersión a la pantalla fue tan real que parecía como si estuvieran en el concierto, de cara a sus artistas favoritos.

No todos hemos tenido la fortuna de estar tan cerca de nuestros idols, debido a que eso representa pagar un lugar VIP, sin embargo, eso es lo que ofrece la nueva película y documental de Stray Kids, el cual no solo muestra el concierto que dio en el SoFi Stadium, sino también su faceta más vulnerable.

STAYS! Get the full dominATE experience and witness an unforgettable performance!



🗓️ You can watch Stray Kids: The dominATE Experience in select IMAX®, SCREENX, 4DX and ULTRA 4DX locations now!



🎟️👉 https://t.co/AB0DYd3DCN#StrayKids #스트레이키즈 #dominATE… pic.twitter.com/N7igxJL1of — Universal Pictures UK (@universaluk) February 7, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Stray Kids en el Sofi Stadium, el gran reto de la banda

Presentarse en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, Estados Unidos, en 2025 fue un gran reto para la boy band, pues nunca había estado en un lugar tan emblemático y tan lleno. Y es que como ellos lo dicen en la película lo inimaginable se volvió realidad.

Cada uno con sus propias metas y miedos internos lo dio todo en su presentación con el objetivo de que cada stay, aún estando en lo más alto del estadio, los pudiera ver dando lo máximo.

¿Cuál es el mensaje de Stray Kids?

Detrás de cámaras y del escenario pocos fans saben cómo son sus artistas favoritos, es por ello que cada integrante de Stray Kids aprovechó la película para hablar de ellos mismos, sobre todo de sus sentimientos y momentos difíciles a los que se enfrentan.

Por ejemplo Félix, quien destaca dentro de Stray Kids por su cabello rubio, se sinceró ante su fandom y dijo que siempre pareció un extraño debido a voz grave, algo que se ve poco en el mundo del K-Pop, pero a pesar de lo fuerte que puede sonar su voz, muchas veces era el más sentimental del grupo.

En el caso de Bang Chang, líder del grupo, aseguró que muchas veces siente una fuerte presión, pues todos confían en él. Antes, durante y después busca que cada integrante se sienta cómodo y seguro de sí mismo, inclusive los propios instrumentistas.

¿Cómo reaccionaron los Stays con la película?

adn Noticias tuvo la fortuna de acudir al estreno de prensa y en su sondeo pudo verificar lo que vio a sus ojos: la película no solo se vivió, se sintió. Tras las declaraciones de los integrantes ante la cámara, algunos de los stays dijeron identificarse con Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin o I.N, pues los artistas también son humanos y pueden pasar por los mismas inseguridades y responsabilidades que las demás personas.

Stray Kids: The dominATE Experience llegó a las salas de cine y los fans compartieron con qué integrante de la banda se sintieron más identificadas al ver su primera película de concierto y documental 😍📽️🍿



📽️: @Adrinasao pic.twitter.com/dfrcVQlNsQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 5, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.