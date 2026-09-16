La Granja VIP 2026: ¿Quiénes son los nominados de la segunda semana?

El Miércoles de Asamblea fue el escenario de fuertes enfrentamientos entre las líderes de los dos grupos que ya se formaron en La Granja VIP segunda temporada: Manelyk y Niurka.

Este miércoles, granjeros y peones decidieron quienes son los particpantes que se unen a la tabla de nominados con Manelyk y Azalia, quien perdió el Duelo de Nominación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Quiénes son los nominados de la segunda semana?

Este miércoles 16 de septiembre, los ánimos se encendieron con las nominaciones entre grupos. Los granjeros comenzaron a jugar con estrategia, mientras el grupo de Manelyk nominó a Niurka. El grupo liderado por Niurka apuntaban a La Bebeshita.

Sin embargo, luego de terminada la Asamblea, los nominados de la segunda semana de La Granja VIP 2026 son:

Manelyk

Azalia

Niurka

Mónica Escobedo

Con el huevo dorado, Manelyk ganó el poder de nominar a uno de los participantes: El granjero que se une a la placa de nominados es:

Kevyn Contreras

¿Cómo votar en La Granja VIP 2026?

Una vez más puedes votar en La Granja VIP por los participantes que quieres que se queden en la vivienda. Recuerda que se trata de votos positivos que puedes distribuir de la manera en que tú decidas. Sigue estos sencillos pasos:

Entra a la granjavip.tv/vota o da clic AQUÍ

o da clic Elige y reparte tus 10 votos

Da clic en enviar

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.