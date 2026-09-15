Mamá de Christian Nodal se lanza como cantante con emotivo tema dedicado a Inti: letra completa

Christian Nodal no es el único con talento en la familia, pues su madre Cristy Nodal acaba de lanzarse como solista con un emotivo tema dedicado a su nieta Inti, la hija de Cazzu, titulado “Regalo de Luna”.

Se trata de un hermoso tango que la madre de Christian Nodal lanzó justo el día en el que su nieta cumple tres años de edad. El tema lo produjo Jaime González, padre de Christian Nodal, bajo el sello discográfico JG Music.

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Cristy Nodal dedica cariñoso mensaje en redes sociales; ¿será para Inti?

Si también te sorprendió la hermosa voz de Cristy Nodal, te contamos que ella se desempeñó como cantante de mariachi hasta que Nodal se lanzó como solista a los 17 años. Después, ella se dedicó a apoyar a su hijo formando parte de su equipo de trabajo.

Una de las mayores alegrías en la vida de Cristy Nodal fue el nacimiento de Inti, la hija de Nodal con Cazzu. Lamentablemente, la separación de la pareja y el matrimonio de Nodal con Ángela Aguilar provocó el distanciamiento, tanto de Nodal con su familia, como el de Inti con su abuela paterna.

Por esta razón, Cristy modificó un tema que había compuesto hace algunos años y que no había visto la luz, para convertirlo en un tango, a manera de guiño para las raíces de Inti y de su madre la trapera argentina, Cazzu.

En su mensaje en redes sociales, Cristy Nodal explicó que el título “Regalo de Luna” evoca precisamente esa sensación de recibir un regalo extraordinario, capaz de iluminar el camino, transformar emociones y dejar una huella imborrable.

Todo parece indicar que la canción va con dedicatoria a su nieta, pues en el clip aparecen varios soles que hacen referencia al nombre de la festejada, pues Inti significa Sol en idioma quechua.

Letra completa de la canción de Cristy Nodal para Inti

La madre de Christian Nodal explica que la canción habla de un sentimiento puro, profundo e incondicional; de esos amores que dejan una huella para siempre y que se convierten en parte esencial de la vida. Aquí te compartimos la letra completa de “Regalo de Luna”:

Qué bonita está mi niña.

Dije al cielo y prometí

que a la rosa de mi vida

que Dios puso en mis manos, yo la haría siempre feliz.

Ay, qué linda muñequita.

Dios del cielo me mandó

mi presente, mi futuro.

Lo mejor que me ha pasado.

Eres tú, mi bella flor.

Y cuando mis ojos te miraron por primera vez,

supe entonces que era solo para mí.

Ay, ay, ay, qué hermosa vocecita la luna me regaló.

Con tu canto pequeñita

le das luz a mi vida, mi pajarito del amor.

Cómo has crecido, pequeñita.

La promesa yo cumplí

y aquí me tienes en tu día

mirándote a los ojos.

Sé que hoy eres feliz.

Esta luna y las estrellas están todas para ti

y en mi canto solo te quiero decir,

ay, ay,qué bonita está mi niña.

¿Ya la escuchaste? Ve por tu pañuelo porque la canción de Cristy Nodal seguramente te va a conmover.

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