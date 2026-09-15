Michael J. Fox conmueve con emotivo mensaje en los Emmy: “Aceptar el Parkinson no significaba rendirme”

Michael J. Fox apareció en silla de ruedas en el escenario del Peacock Theater, en Los Ángeles, California. El momento se convirtió en uno de los más conmovedores de la noche, pues el famoso recibió el premio humanitario Bob Hope, por las contribuciones que ha hecho a lo largo de su vida a favor de la lucha contra el Parkinson.

La estrella, que interpretó a Marty McFly en la saga de Volver al Futuro, ofreció un discurso que arrancó lágrimas a los asistentes y a televidentes. Te contamos cómo se vivió este suceso en la entrega de Premios Emmy.

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VIDEO: Así fue el mensaje de Michael J. Fox en los premios Emmy

Durante la 78.ª edición de los Premios Emmy, que se llevó a cabo este 14 de septiembre, Michael J. Fox subió al escenario en su silla de ruedas, de inmediato, se ganó la ovación de pie del público que lo recuerdan con mucho cariño.

Michael J. Fox recibió una de las ovaciones más emotivas de los Emmy. 🥹👏



El actor fue reconocido con el Premio Humanitario Bob Hope por su incansable labor para impulsar la investigación del Parkinson. Durante su discurso, habló de su camino, agradeció a su familia por… pic.twitter.com/nSJifCusHm — Azteca 7 (@AztecaSiete) September 15, 2026

El actor confesó que en un primer momento decidió ocultar su enfermedad, Parkinson,porque temía que afectara a su trabajo y a su relación con el público. “Me preguntaba si la gente seguriía riéndose conmigo”, confesó.

No obstante, el actor reveló que le sorprendió recibir el apoyo de sus compañeros y su público.

“Entonces, recibí el apoyo de todos ustedes. Fue algo profundamente reconfortante, y me hizo sentir que podía seguir haciendo esto. No había perdido aquello que sé hacer y la enfermedad no podía arrebatármelo, y fue porque estuvieron ahí para mí. Les agradezco mucho”, dijo.

Michael J. Fox explicó que poco a poco se dio cuenta que aceptar el Parkinson no significaba rendirse. “Significaba hacer lo que pudiera por todas las personas que viven con esta enfermedad. Así que tomé el micrófono y me propuse defender las necesidades de los pacientes”, confesó.

El famoso aprovechó el escenario de los Premios Emmy para agradecer a las personas que colaboran en su fundación por los avances alcanzados para mejorar la vida de los pacientes y sus familiares.

Finalmente, Michael J. Fox dirigió unas palabras al fallecido Bob Hope: “Gracias, Bob. Ha sido divertido. Gracias por enseñarme cómo se hace”.

¿Cómo se dio cuenta Michael J. Fox que tenía Parkinson?

En 1990, cuando Michael J. Fox se encontraba en la cima de su carrera y filmando la cinta Doc Hollywood, se dio cuenta de que algo andaba mal cuando se despertó tras una noche de fiesta y notó que el dedo meñique de su mano izquierda se movía de forma completamente involuntaria e incontrolable.

Al principio, pensó que el temblor se debía a una fuerte resaca o a un golpe físico durante la noche anterior con su colega Woody Harrelson. Sin embargo, el movimiento persistió y comenzó a extenderse por su mano. Un año más tarde, en 1991 y a la edad de 29 años, asistió con un neurólogo que le confirmó el diagnóstico definitivo de enfermedad de Parkinson.

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