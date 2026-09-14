“Las pérdidas requieren tiempo para sanar”: Camilo Séptimo cambia gira tras asesinato de “Honas”

Camilo Séptimo hace una pausa en su gira tras el asesinato de su tecladista y fundador Jonathan “Honas” Meléndez, ocurrido el pasado 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

La agrupación informó este lunes que tres presentaciones fueron pospuestas y una más quedó cancelada definitivamente, mientras sus integrantes atraviesan el duelo y deciden los siguientes pasos del proyecto musical.

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El grupo “Camilo Séptimo” pospone conciertos para “sanar”



Tras el homicidio de su integrante Jonathan Meléndez



Quien fue asesinado junto con su familia en el Estado de México pic.twitter.com/EH81gPaQCI — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 14, 2026









Camilo Séptimo cambia gira tras asesinato de Jonathan “Honas” Meléndez

Los conciertos afectados tras el asesinato de Jonathan “Honas” Meléndez son:

19 de septiembre, Ciudad Juárez-pospuesto

26 de septiembre, Naucalli-pospuesto

3 de octubre, Nezahualcóyotl-cancelado

10 de octubre, Pachuca-pospuesto.

Por ahora, las nuevas fechas de los conciertos aplazados no han sido anunciadas. Para quienes quieran solicitar el reembolso de sus boletos, la banda indicó que deberán acudir directamente con la boletera donde realizaron la compra.

¿Camilo Séptimo se separará por el asesinato de su tecladista y cofundador?

La agrupación musical aclaró que Camilo Séptimo continuará, aunque sus integrantes necesitan tiempo para organizarse y definir cómo seguirán adelante; la banda explicó que la causa responde a la necesidad de procesar la pérdida de “Honas” y agradeció a sus seguidores por las muestras de cariño y respeto recibidas durante estos días.

#Espectáculos🎶| 🖤🕊️ ¡Camilo Séptimo continúa! La banda anunció que se dará tiempo para sanar y reorganizarse tras el asesinato de Jonathan Meléndez "Honas". Los conciertos del 19 y 26 de septiembre y del 10 de octubre serán pospuestos, mientras que la fecha del 3 de octubre en… pic.twitter.com/jIO6LLYYB3 — Martha Berra (@MarthaIBerraA) September 14, 2026

¿Qué se sabe el asesinato de Jonathan “Honas” Meléndez?

Jonathan Meléndez fue asesinado junto a su esposa, su hija de tres años y una joven que trabajaba con la familia, dos personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en el multihomicidio y permanecen bajo prisión preventiva.

El caso sigue bajo investigación de las autoridades que deberán determinar las responsabilidades correspondientes; mientras tanto, Camilo Séptimo enfrenta una de las etapas más difíciles de su historia: ¿Podrá la banda transformar este duelo en nueva etapa musical?

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