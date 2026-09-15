Batman Day 2026: Cine GRATIS y actividades al sur de CDMX para celebrar al Caballero de la Noche

El Caballero de la Noche es uno de los personajes de cómics más populares y cada tercer sábado de septiembre se conmemora el Batman Day 2026 en todo el mundo, y en la CDMX no nos quedamos atrás por lo que en adn Noticias te contamos cuáles serán las actividades que habrá para esta gran ocasión.

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Actividades para el Batman Day 2026 en CDMX

Año con año la CDMX se une a esta celebración y el Batman Day 2026 no será la excepción; proyecciones de películas, venta de artículos y varias actividades marcarán el evento esta vez:

El estacionamiento de Perisur será el escenario perfecto para la proyección de Batman Lego a las 5 de la tarde y Batman de Tim Burton a las 7 de la noche.

Pero si no quieres salir de casa la plataforma HBO Max tendrá una sección especial con películas como Batman, Batman Begins, The Dark Knight, The Batman y Batman Beyond.

Además ese mismo día será lanzado el tráiler de Batman: Knightfall Parte 2 y se publicará un cómic especial Batman of Two Worlds, con nuevas historias de Batman y Absolute Batman.

Y como preludio a los festejos del Batman Day el videojuego Lego Batman: Legacy of the Dark Knight será presentado para la Nintendo Switch 2 el 18 de septiembre y vendrá en conjunto con nuevo contenido descargable.

Además habrá venta de juguetes, artículos coleccionables, accesorios y hasta moda.

No olvides que si planeas asistir el código de vestimenta será inspirado en Ciudad Gótica para que saques la capa y el antifaz.

El Batman Day 2026 se celebra a nivel global con eventos y proyecciones en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Tokio, Milán, Berlín, Ciudad de México, São Paulo y Pekín entre otras.

Historia del Batman Day

La primera vez que se organizó el Batman Day fue el 23 de julio de 2014, fecha en la que se cumplía el 75.º aniversario de la primera aparición del personaje en Detective Comics #27

Tras el rotundo éxito que tuvo la celebración en el marco de la Comic-Con de San Diego, DC Comics y Warner Bros optaron por ponerle una fecha anual fija al festejo de El Caballero de la Noche y este sería durante el mes de septiembre día en el que se llevarían a cabo actividades globales, proyecciones de la batiseñal y lanzamientos de historietas del superhéroe.

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