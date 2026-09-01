La Granja VIP 2026 viene doblemente animal: Participantes, calendario de actividades, estreno y cómo verla en vivo

La Granja VIP 2026 llega doblemente animal con un elenco de lujo que promete hacer explotar las redes sociales desde la semana uno. Si ya estás listo para conocer las intimidades de 20 famosos que cambiaron los reflectores por la vida de granjeros, te contamos todos los detalles del reality más viral de la televisión mexicana.

La segunda temporada de La Granja VIP tiene cambios importantes, para empezar, se estrenará un mes antes de lo esperado y contará con cuatro participantes más, pues ahora serán 20 granjeros los que se disputarán el premio millonario. Te contamos todos los detalles.

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¿Quiénes son los participantes confirmados en La Granja VIP 2026?

A cinco días antes del estreno, los participantes confirmados ya se convirtieron en tendencia y los teams ya se están formando. Para que no te quedes fuera, te contamos quiénes son los granjeros confirmados hasta ahora:

Carlos Trejo (El Cazafantasmas) Ivonne Montero (actriz y cantante) Kenny Avilés (vocalista de Kenny y los Eléctricos) Kevyn Contreras “El Comediante Bicolor” Kunno (creador de contenido) Rafael Mercadante (conductor y actor) Fernando Lozada (personalidad de realities) María Karunna (cantante del grupo Caló) Niurka (Vedette y actriz) Mónica Escobedo (Comediante y standupera) La Bebeshita (Influencer y conductora) La Coreañera (acordeonista y creadora de contenido) Natalia Alcocer (Influencer, conductora y actriz)

Elige a tus granjeros favoritos y vota para salvarlos.

¿Quiénes son los conductores y jueces de La Granja VIP?

Debido a su excelente desempeño en la primera temporada del reality de TV Azteca, Adal Ramones y Kristal Silva repiten como conductores estelares. Pero este no es el único regreso, la buena noticia es que también nuestros críticos consentidos regresan a ocupar sus sillas, desde donde desmenuzan todo lo que sucede dentro de la vivienda de La Granja VIP 2. Ellos son:

Linet Puente

Flor Rubio

Ferka

El Rey Gruopero

Calendario de actividades de La Granja VIP 2026

Aunque aún se ha dado a conocer el calendario de actividades definitivo para La Granja VIP segunda temporada, de manera tentativa te podemos contar que las dinámicas se organizarán de la siguiente manera:

Domingo de La Gala Gala de eliminación y definición de rumbos en la competencia.

de Gala de eliminación y definición de rumbos en la competencia. Lunes del Capataz: Prueba para definir el liderazgo y control de la semana.

Prueba para definir el liderazgo y control de la semana. Martes de Huevo Dorado: Los granjeros compiten para ganar un beneficio.

de Los granjeros compiten para ganar un beneficio. Miércoles de Asamblea: Espacio para nominar.

de Espacio para nominar. Jueves de Salvación: Prueba o dinámica para retirar de la cuerda floja a algún nominado.

de Prueba o dinámica para retirar de la cuerda floja a algún nominado. Viernes de Traición: Giro inesperado en las alianzas y estrategias de los habitantes.

Dónde ver EN VIVO y gratis La Granja VIP 2026

Desempolva tu sombrero, ve por las palomitas y prepara tu sillón para este domingo 6 de septiembre, en punto de las 20.00 horas, que llega La Granja VIP 2026, doblemente animal, que se podrá ver de dos maneras:

A través de la señal de Azteca UNO , totalmente GRATIS

, totalmente A través de la plataforma de streaming Disney Plus, donde también podrás disfrutar de la transmisión 24/7

Recuerda, el día del estreno se revelarán los últimos granjeros confirmados. ¿Te lo vas a perder?

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