La Granja VIP 2026: Natalia Alcocer, La Vikinga, llega a la segunda temporada del reality doblemente animal

La Granja VIP llega doblemente animal con un elenco que promete encender la conversación en redes sociales desde el primer día. El mejor ejemplo, es la granjera revelada este domingo 31 de agosto: Natalia Alcocer, La Vikinga.

Si ya estás listo para firmar parte del reality más viral de la televisión mexicana, comienza a elegir a tus granjeros favoritos y únete al team de La Granja VIP segunda temporada.

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¿Quién es Natalia Alcocer, La Vikinga?

Natalia Alcocer es una actriz y conductora mexicana que saltó a la fama por participar en el reality de TV Azteca, Survivor, encabezado por el Warrior, donde se ganó el sobrenombre de La Vikinga. Tal y como lo reveló Adal Ramones, el host del programa, esta temporada estará integrada por personajes expertos en realites.

Este es el caso de Natalia Alcocer, quien también ha formado parte de otros realities de encierro, baile y supervivencia.

Natalia Alcocer es originaria de la CDMX. Estudió en la Universidad Iberoamericana, de la Ciudad de México, y en el Instituto Europeo di Design, en Madrid. Obtuvo su primer trabajo en la televisión mexicana en el programa Zona Ruda, donde se ganó el apodo de “Chica Web”.

Natalia Alcocer llega lista para conquistar el premio millonario y ser quien apague las luces de La Granja VIP segunda temporada. ¿Lo logrará?

¿Quiénes son las participantes de La Granja VIP 2026?

Esta segunda temporada de La Granja VIP promete ser doblemente animal, por lo que, los granjeros deberán de enfrentarse a pruebas más rudas y una convivencia con personalidades complicadas. Los participantes confirmados hasta hoy son:

Carlos Trejo (El Cazafantasmas)

(El Cazafantasmas) Ivonne Montero (actriz y cantante)

(actriz y cantante) Kenny Avilés (vocalista de Kenny y los Eléctricos)

(vocalista de Kenny y los Eléctricos) Kevyn Contreras “El Comediante Bicolor”

“El Comediante Bicolor” Kunno (creador de contenido)

(creador de contenido) Rafael Mercadante (conductor y actor)

(conductor y actor) Fernando Lozada (personalidad de realities)

(personalidad de realities) María Karunna (cantante del grupo Caló)

(cantante del grupo Caló) Niurka (Vedette y actriz)

(Vedette y actriz) Mónica Escobedo (Comediante y standupera)

(Comediante y standupera) La Bebeshita (Influencer y conductora)

(Influencer y conductora) La Coreañera (acordeonista y creadora de contenido)

¿Dónde ver gratis el estreno de La Granja VIP segunda temporada?

Recuerda que La Granja VIP segunda temporada comenzará este domingo 6 de septiembre de 2026. Puedes ver el estreno en vivo y completamente gratis a través de la señal de Azteca UNO y en tu streaming de confianza Disney Plus.

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