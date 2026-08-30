Final MasterChef 24/7: ¿Quién ganó el premio millonario hoy 30 de agosto?

¡MasterChef llegó a su final! Este domingo 30 de agosto, los jueces de la cocina más famosa de México vivieron una de sus noches más complicadas al tener que elegir al cocinero que se convirtió en la leyenda del sabor y ganador del premio de dos millones de pesos más el codiciado trofeo del reality de cocina más popular de la televisión mexicana. ¿Te imaginabas quién sería el ganador de MasterChef 24/7?

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¿Quién ganó la final de MasterChef 24/7?

Durante la gran final de MasterChef 24/7, los cuatro finalistas se enfrentaron por última vez en la cocina más famosa de México. Las estufas se encendieron por última vez en la temporada 2026 para cumplir el último reto que consistía en preparar un menú de cuatro entradas.

Los cocineros prepararon: entrada, dos platos fuertes y postre para convencer a los jueces con su sazón, técnica y capacidad. Pese a los altibajos y la presión del tiempo, el ganador de MasterChef 24/7 fue:

Gran ganador del primer lugar es: Claudia

¿Cuáles son los 4 finalistas de MasterChef?

Tras la sorpresiva eliminación de Julio Vazquez y Michelle Malacara del reality, hubo cuatro cocineros que lograron competir por el premio millonario. Así quedraon tras el reto de la gran final:

Segundo lugar: Lancer

Tercer lugar: Ixdit

Cuarto lugar: Flor

Este 2026, MasterChef vivió su primera temporada 24/7. En esta ocasión, los cocineros habitaron una vivienda y cumplieron con retos diarios que les otorgaron beneficios como el famoso Pin del Chef.

Además, esta edición contó con la participación de tres chefs:Isabel Carvajal, Édgar Núñez, Lili Cuéllar y Diego Niño, quienes dieron clases diariamente a los cocineros. Un plus que les ayudó a avanzar en su nivel de cocina a pasos agigantados, mientras que el público pudo seguir paso a paso las mejores recetas de la viva voz de prestigiosos chefs. Sin duda, una experiencia que consolidó a MasterChef 24/7 como uno de los realities favoritos de la televisión mexicana.

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