MasterChef 24/7 EN VIVO: LINK para ver GRATIS la gran final hoy 30 de agosto; a qué hora empieza y finalistas

¡MasterChef 24/7 llega a su fin hoy! Amante de la cocina más famosa de México, no te puedes perder la gran final del reality de cocina más popular de la televisión mexicana.

Hoy, los tres queridos jueces Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera elegirán al gran ganador de MasterChef en su primera edición 24/7. ¿Ya tienen a tu favorito?

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¿Cuándo termina MasterChef 24/7?

Luego de cuatro meses de competencia, los cocineros se enfrentarán en su última cocinada este domingo 30 de agosto. Así que prepara tus palomitas y siéntate con tu familia frente al televisor para disfrutar de esta gran final en la que se enfrentan los cocineros que lograron conquistar un lugar en el Top 4 de la temporada 2026.

¡Que no se te pase! La cita para ver los últimos retos en la cocina más famosa de México es hoy en punto de las 20:00 horas.

¿Quiénes son los finalistas de MasterChef 24/7?

Luego de una fuerte competencia y la sorpresiva eliminación de Michelle Malacara, una de las más fuertes cocineras de la primera temporada 24/7, Ixdit logró ganar un importante beneficio para la gran final. La cocinera originaria de Veracruz consiguió 10 minutos extra que podrían significar una enorme ventaja en el camino a coronarse como la ganadora de MasterChef 24/7, ¿no crees?

Los finalistas que se enfrentarán hoy en la cocina más famosa de México son los siguientes:

Ixdit

Flor

Claudia

Lancer

¿Se puede ver MasterChef 2026 en vivo hoy?

La respuesta es sí. Para ver la gran final de MasterChef 24/7 totalmente en VIVO y gratis, lo único que debes hacer es sintonizar la señal de Azteca UNO en televisión. Pero, si prefieres verlo en internet, sigue estos sencillos pasos:

Entra a este ENLACE y da click en el botón rojo que dice EN VIVO

y da click en el que dice De inmediato, verás un video con la transmisión de MasterChef 24/7 en tiempo real

Por supuesto, si cuentas con la suscripción a Disney Plus, también podrás seguir la gran final de MasterChef 24/7, totalmente en vivo.

No olvides que, este lunes 31 de agosto, tendremos la entrevista en vivo con el ganador de MasterChef 24/7, en las redes sociales de adn Noticias.

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