Ricky Martin regresa al cine con Gael García Bernal: Tráiler, reparto y cuándo se estrena Hombre al agua

Ricky Martin, el famoso cantante puertorriqueño, sorprende con el anuncio de que actuará en la nueva película dirigida por Gael García llamada Hombre al Agua.

La aparición de Ricky Martin en el primer tráiler de la cinta resultó una verdadera sorpresa para los fans del intérprete de La vida Loca, ya que su participación se mantuvo en secreto hasta el último momento. Fue en una entrevista con Deadline, donde el actor y cineasta mexicano confesó que pensó en Ricky Martin para el papel de Roby, desde el principio. Gael llamó al cantante y éste aceptó de inmediato.

Pero, ¿de qué se trata Hombre al Agua y cuándo se estrena? te contamos todos los detalles.

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¿De qué se trata Hombre al Agua?

La película sigue la vida de Camilo, un salvavidas cubano que socorre a Abel, un empresario y político mexicano que estaba a punto de ahogarse en una playa cubana. Abel, interpretado por Jorge Salinas, lo convierte en su protegido y se lo lleva a México, para que forme parte de su equipo de trabajo y se case con su hija, Esmeralda Pimentel, con quien tiene un hijo.

Después, la joven le pide a su padre que financie una película acerca de su vida y es Roby, interpretado por Ricky Martin, quien dará vida al personaje de Camilo, en la ficción.

Sin embargo, Camilo pronto descubre que su nueva vida es parte del maquiavélico plan de manipulación y control de Abel. ¿Logrará recuperar el control de su vida?

¿Cuándo se estrena la nueva película de Ricky Martin?

Si ya estás pensando en apartar la fecha para ir a ver la película Hombre al agua, dirigida y protagonizada por Gael García Bernal y con una actuación especial de Ricky Martin, te contamos que se estrenará en cines de México el próximo 24 de septiembre de 2026.

¿Cuántas películas ha hecho Ricky Martin?

Aunque Ricky Martin es reconocido mundialmente como un exitoso cantante de música pop, a lo largo de su carrera ha participado en varias telenovelas, series de televisión y películas. Los largometrajes en los que hemos visto a Ricky Martin son los siguientes:

Más que alcanzar una estrella (1992)

(1992) Jingle Jangle: A Christmas Journey (La Navidad mágica de los Jangle, 2020)

(La Navidad mágica de los Jangle, 2020) Hombre al agua (2026)

¿Cuántas películas ha dirigido Gael García?

A sus 47 años, Gael García Bernal no solo ha participado como protagonista de múltiples películas, sino que también ha incursionado como director de varias de ellas, así como de algunos cortometrajes y episodios en proyectos televisivos. Las películas dirigidas por Gael García hasta ahora son:

Déficit (2007): Su debut formal como director en la pantalla grande.

(2007): Su debut formal como director en la pantalla grande. Chicuarotes (2019): Su segundo largometraje, el cual tuvo su estreno internacional en el Festival de Cannes.

(2019): Su segundo largometraje, el cual tuvo su estreno internacional en el Festival de Cannes. Hombre al agua (2026): Su tercer largometraje de ficción, protagonizado por él mismo junto a un reparto que incluye a Ricky Martin, Jorge Salinas y Esmeralda Pimentel.

¡Aparta la fecha! Ahora que ya conoces todos los detalles de Hombre al agua, esta nueva cinta de Gael García y Ricky Martin, no te la puedes perder.

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