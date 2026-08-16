Una de las sagas de terror más populares está a punto de regresar con una nueva pesadilla: “Insidious: Out of the Further” llega a los cines para recordarnos que, cuando se trata de demonios, espíritus y puertas, definitivamente Insidious es el rey.

En México, la película llevará el nombre de “La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros” y llegará a los cines este agosto.

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Así que, si eres fan de Insidious, o apenas quieres entrarle a esta saga sin terminar completamente perdido, aquí te contamos cuándo se estrena, de qué trata, quiénes forman parte del reparto y en qué orden puedes ver las películas.

¿Cuándo se estrena Insidious: Out of the Further en México?

Apunta la fecha, porque “La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros” se estrenará México el jueves 20 de agosto de 2026, de acuerdo con Sony Pictures México.

La cinta representa un nuevo capítulo de la franquicia de Insidious, que comenzó en 2010 y ahora busca ampliar todavía más el universo de terror alrededor de El Más Allá, o The Further.

Y sí, seguimos hablando de ese lugar al que nadie quiere ir, pero al que los protagonistas de esta saga parecen encontrar la manera de llegar una y otra vez.

¿De qué trata Insidious: Out of the Further?

La nueva historia sigue a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció.

Todo cambia cuando descubre que tiene la capacidad de viajar al Más Allá, el reino de las almas perdidas que se encuentra en el corazón del universo de Insidious.

Pero aquí viene el verdadero problema, pues Gemma descubre que no solamente puede entrar a The Further: también tiene la capacidad de traer de regreso al mundo real a quienes viven ahí.

Y como era de esperarse, los demonios no tardarán en darse cuenta de lo que puede hacer, convirtiendo al mundo de los vivos en su nuevo patio de juegos.

La película seguirá explorando esta dimensión espiritual habitada por entidades oscuras, uno de los elementos que se convirtió en la firma de la franquicia desde su primera entrega.

¿Lin Shaye vuelve a Insidious: Out of the Further?

Sí, por supuesto que Lin Shaye regresa como Elise Rainier y esta probablemente sea una de las noticias que más van a celebrar los fans de las primeras películas, porque Elise es uno de los personajes más importantes de toda la franquicia.

Aunque Out of the Further presenta a una familia diferente, el regreso de Elise mantiene un vínculo directo con el universo que ya conocemos.

¿Quiénes actúan en Insidious: Out of the Further?

La saga llega con caras nuevas, aunque acompañadas por una muy conocida; Amelia Eve encabeza el reparto como Gemma, la joven madre que descubre su conexión con The Further.

Junto a ella aparecen Brandon Perea y Lin Shaye,estos son los tres integrantes que aparecen como reparto principal en la ficha oficial de Sony Pictures.

La película está dirigida por Jacob Chase, conocido por Come Play, mientras que el guion también corre a su cargo y la historia fue desarrollada por Chase junto con David Leslie Johnson-McGoldrick.

Entre los productores se encuentran Jason Blum, Oren Peli, James Wan y Leigh Whannell, nombres que ya están bastante relacionados con el universo de Insidious.

¿Cuál es el orden cronológico para ver las películas de Insidious?

Si vas a aprovechar el estreno para aventarte un maratón de Insidious, hay un pequeño detalle: el orden en que salieron las películas no es el mismo que el orden cronológico de la historia.

Así que, si quieres entender mejor cómo se conecta todo, te presentamos el verdadero orden cronológico:

1. Insidious: Capítulo 3 2015

Esta es la precuela más temprana de la historia principal y ocurre antes de los acontecimientos relacionados con la familia Lambert.

Aquí conocemos a Elise Rainier, quien ayuda a una adolescente que intenta contactar a su madre fallecida y termina entrando nuevamente a The Further.

2. Insidious: La última llave 2018

La historia de Elise continúa cuando regresa a la casa donde creció para enfrentarse a los demonios que la han perseguido desde su infancia.

La película profundiza todavía más en el pasado de la médium y en su relación con The Further.

3. Insidious 2010

Aquí comienza la historia que hizo famosa a la franquicia; conocemos a Josh, Renai y Dalton Lambert, una familia cuya vida cambia cuando el pequeño Dalton cae en un estado inexplicable y comienzan a ocurrir fenómenos paranormales en su casa.

Y sí, aquí empieza el asunto de The Further que después se convierte en uno de los elementos centrales de la saga.

4. Insidious: Capítulo 2 2013

Esta película continúa prácticamente después de los acontecimientos de la primera entrega y vuelve a centrarse en la familia Lambert.

La historia profundiza en la conexión de Josh con The Further y en las consecuencias de todo lo ocurrido anteriormente.

5. Insidious: La puerta roja 2023

La quinta película vuelve a poner el foco en la familia Lambert varios años después.

Josh y Dalton, que ya es universitario, deben adentrarse nuevamente en The Further para enfrentar el pasado oscuro de su familia y los terrores que se esconden detrás de la puerta roja.

Ya lo sabes, ¿estás listo para un maratón de terror de Insidious? o ¿prefieres películas románticas?

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