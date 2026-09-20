Muere Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford; esto se sabe

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió a los 27 años de edad en un centro de rehabilitación, según confirmó el informe del médico forense.

El joven que también era modelo había compartido sus problemas de salud mental y abuso de sustancias. Te contamos los detalles.

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¿De qué murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford?

Según confirmó el médico forense del condado de Los Ángeles, Presley Gerber falleció este domingo 20 de septiembre. No obstante, no se dio mayor información acerca de las causas del fallecimiento del modelo, pues aún se esperan los resultados de la autopsia.

A través de la revista PEOPLE, un representante de la supermodelo Cindy Crawford, dio un mensaje a nombre de la famosa, el empresario Rande Gerber y la hija de ambos, Kaia Gerber: “La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”.

¿Quién era Presley Gerber?

Presley Gerber fue un modelo estadounidense e hijo mayor de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, además de hermano de la también modelo y actriz Kaia Gerber.

El joven nació el 2 de julio de 1999 en California. Desde joven incursionó en la industria de la moda, desfilando y colaborando para marcas reconocidas como Dolce & Gabbana, Moschino y Calvin.

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