¡Woody ya es un viejito! Disney Pixar lanzó el tráiler oficial de Toy Story 5 y así se ve el nuevo villano

Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Tiro al Blanco y el resto de los ex juguetes de Andy y, ahora juguetes de Bonnie, regresan en el tráiler oficial de Toy Story 5, la nueva entrega de la divertida saga de Disney Pixar, para enfrentar a un villano mucho más poderoso que Zurg y Lotso, nos referimos a una tablet.

¿Te imaginabas que la tecnología era el nuevo enemigo a vencer? Nosotros tampoco, pero así lo confirma el divertido tráiler de Toy Story 5. Te contamos los detalles.

¿Qué se ve en el tráiler de Toy Story 5?

En el primer tráiler oficial de Toy Story 5 podemos ver el regreso de Woody al cuarto de Bonnie. El divertido vaquero regresa para ayudar a Jessie a recuperar el amor de Bonnie, quien ha dejado de jugar con sus juguetes por estar entretenida con Lilypad, su nueva tableta.

Woody y Buzz se unen para luchar contra la tecnología y ayudar a Jessie y al resto de los juguetes a recuperar a Bonnie y convencerla de volver a jugar con sus juguetes. No obstante, Woody se ve diferente, quizás un poquito más viejo.

¿De qué se trata Toy Story 5?

La nueva cinta de Disney Pixar toca un tema muy actual: los niños están dejando de jugar con juguetes para comenzar a jugar con aparatos tecnológicos como las iPAD.

“La tecnología ha cambiado la vida de todos, pero nos preguntamos qué significa eso para nosotros y para nuestros hijos”, afirmó el director y guionista de la película, Andrew Stanton.

En Toy Story 5, Woody regresa al cuarto de Bonnie, tras independizarse en el final de la cuarta entrega. Se reencuentra con Buzz para ayudar a Jessie a recuperar el cariño de Bonnie y lograr que su niña se olvide de la tecnología y vuelva a jugar con sus juguetes. ¿Lo lograrán?

¿Cuándo se estrena Toy Story 5 en cines?

De acuerdo con el nuevo tráiler, Toy Story 5 llegará a las salas de cine en México, el próximo 19 de junio.

