México alista nuevas iniciativas para evitar que inteligencia artificial sustituya el doblaje mexicano

La secretaria de Cultura Federal, Claudia Curiel de Icaza, adelantó que muy pronto se presentarán nuevas iniciativas en torno a la Inteligencia Artificial (IA), el doblaje mexicano y ley de cine con el objetivo de que se fortalecer al talento mexicano.

En conferencia de prensa, la secretaria mencionó que las iniciativas apoyarán a la comunidad cultural. Es por ello que muy pronto se darán a conocer por parte de las autoridades.

¿Cómo afecta la IA a los actores de doblaje? Lili Barba y Vero López Treviño proponen el derecho de autor

¿En qué consiste la Ley de Cine?

Esta ley busca el fortalecimiento al cine, pues aunque se han incrementado los estímulos, se pretende una mayor exhibición para que el arte llegue a un mayor número de personas.

De acuerdo con la secretaria se trata de una iniciativa que por mucho tiempo ha esperado salir a la luz para que el ecosistema de cine se refuerce.

¿Cómo es la iniciativa de Derechos Compensatorios por Música?

Así como en otros países se paga por lo que se escucha en los celulares, en México los artistas también tendrán una retribución en el consumo de los dispositivos móviles.

"Ya se ha hablado con el gremio y las mismas compañías están de acuerdo, lo que será muy importante para el fortalecimiento de los derechos de los artistas desde una política integral que se ha estado esperando".

¿Cómo será regulación del doblaje?

Respecto a doblaje en México , tras una reunión con la comunidad se llegó a un acuerdo y un diseño con la consejería jurídica, por lo que la iniciativa ya está lista.

